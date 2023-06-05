Haberler Galatasaray Çılgın kutlama!

Çılgın kutlama!

Cimbom, kupayı evinde kaldırdı, ortalık yıkıldı. G.Saray, 23. şampiyonluğunu Nef Stadı'ndaki muhteşem törenle taçlandırdı Sarı-kırmızılılar, taraftarıyla bütünleştiği gecede fantastik kutlamayla coştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Çılgın kutlama!

Galatasaray geçtiğimiz hafta ilan ettiği 23. şampiyonluğunu evinde büyük coşkuyla kutladı. F.Bahçe derbisinde alınan 3-0'lık galibiyetle sarı-kırmızılı taraftarlar, muhteşem zaferi görkemli bir kutlamayla taçlandırdı. Mücadelenin ardından sahanın ortasına platform kuruldu. Futbolcular kısa süreli kutlama sonrasında soyunma odasına gitti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kenan Doğulu konseriyle açılışı yaptı. Ardından efsane Greame Souness, kendisiyle özdeşleşen bayrağı sallayarak geldi.


KAPANIŞ AŞKIN OLAYIM'LA!
1996 yılında Kadıköy'e diktiği bayrakla anılan Souness, Adnan Polat'tan plaket aldı. Dursun Özbek, yönetim kurulu, teknik heyet ve kulüp çalışanları sahneye çıktı. Okan Buruk'u taraftarlar tezahüratlarla bağrına bastı. Ardından teker teker futbolcular seçtiği şarkılarla geldi. Gomis, Aleyna Tilki'yle birlikte çıktı. Gecenin kapanışında ise beklenen oldu. Sezonun simgesi Aşkın Olayım şarkısıyla Mauro İcardi ve Simge Sağın beraber geldi. İkilinin düetiyle tribünler coştu. Aslan, ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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