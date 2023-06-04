TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başlamış durumda.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başlamış durumda.
Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldızı transfer listesine eklediği öğrenilirken, sambacının takımından Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir cevap geldiği kayda geçti. İşte ayrıntılar...
Milliyet'in Portekiz basınından aktardığı habere göre Galatasaray, Sao Paulo forması giyen Rodrigo Nestor'un fiyatını sordu.
Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı yöneticilere 15 milyon euro'luk bir fiyat sunuldu.
Sözleşmede ayrıca bir de sonraki satıştan pay istendi.
Transfer ile ilgili sarı-kırmızılıların nasıl bir cevap verdiği yazılmadı.
22 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.
Rodrigo Nestor, Sao Paulo forması ile toplam 151 resmi maça çıktı.
Brezilyalı futbolcu söz konusu maçlarda 10 kez gol atıp 21 kez de asist performansı sergiledi.
RODRIGO NESTOR KİMDİR?
9 Ağustos 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Sao Paulo altyapısında başladı.
2020 yılında A takıma yükseldi. 22 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde oynuyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
1.75 cm boyundaki Nestor'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...