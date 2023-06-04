Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yoğun bir transfer çalışması sürüyor. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı. Aslan, yıldız futbolcunun fiyatını sordu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 10:49
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başlamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldızı transfer listesine eklediği öğrenilirken, sambacının takımından Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir cevap geldiği kayda geçti. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Milliyet'in Portekiz basınından aktardığı habere göre Galatasaray, Sao Paulo forması giyen Rodrigo Nestor'un fiyatını sordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı yöneticilere 15 milyon euro'luk bir fiyat sunuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Sözleşmede ayrıca bir de sonraki satıştan pay istendi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Transfer ile ilgili sarı-kırmızılıların nasıl bir cevap verdiği yazılmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

22 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Rodrigo Nestor, Sao Paulo forması ile toplam 151 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

Brezilyalı futbolcu söz konusu maçlarda 10 kez gol atıp 21 kez de asist performansı sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

RODRIGO NESTOR KİMDİR?

9 Ağustos 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Sao Paulo altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

2020 yılında A takıma yükseldi. 22 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde oynuyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sambacı yıldızın fiyatını sordu!

1.75 cm boyundaki Nestor'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

DİĞER
Demet Şener'in sevgilisi Tolga Arman ile deniz keyfi! Tatil pozlarını ardı ardına paylaşan Demet Şener düşman çatlattı!
Türkiye'ye uygulanan Schengen yaptırımına çözüm! İşte 188 ülkeye vizesiz giriş sağlayan "Karayipler formülü"
F.Bahçe G.Saray'ı alkışlayacak mı?
Yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır G.Saray'a
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yeni sezon iç saha forması açıklandı!
Yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır G.Saray'a
2023 LGS sayısal, sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
İstanbul barajlarında son durum 4 Haziran Pazar
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Sambacı yıldızın fiyatını sordu! G.Saray Sambacı yıldızın fiyatını sordu! 10:48
Villarreal - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Villarreal - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 10:42
Real Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 10:37
Real Sociedad - Sevilla maçı saat kaçta? Real Sociedad - Sevilla maçı saat kaçta? 10:29
Mallorca - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Mallorca - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 10:25
Yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır G.Saray'a Yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır G.Saray'a 10:00
Daha Eski
Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler 09:23
ABD - Türkiye maçı saat kaçta? ABD - Türkiye maçı saat kaçta? 09:20
O isme büyük övgü! "Maçın yıldızıydı" O isme büyük övgü! "Maçın yıldızıydı" 09:17
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:06
Omar'da o gerçek ortaya çıktı! Meğer G.Saray... Omar'da o gerçek ortaya çıktı! Meğer G.Saray... 09:02
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 08:50