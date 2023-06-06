Yılın en iyisi Icardi&Buruk

Ligde 21 gol ve 7 asist ile skora katkı yapan Arjantinli stara, ödülünü Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün ve Dijital Direktörü Yücel Ağcabay takdim etti. Aynı zamanda Yılın Teknik Direktörü ödülüne ise Galatasaray'daki ilk senesinde şampiyon olan Okan Buruk layık görüldü.



OFSAYT USTASI

Süper Lig'de sezona Mauro İcardi damgasını vurdu. Transferin son günü gelen İcardi, ligde forma giydiği 24 maçta 22 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynadı. Arjantinli süperstar bu 24 maçın 13'ünde ofsayta hiç düşmedi. Maç başına gol ortalaması 1.2 olan İcardi'nin ofsayta yakalanma oranı ise 0.75.1993 doğumlu dünya yıldızı ileri uçta tek başına oynamasına rağmen oyun zekası ile fark yarattı.