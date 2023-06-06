Fatih Terim'den Ali Koç paylaşımı!

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Terim, kısa süre içerisinde paylaşımını kaldırdı. Fatih Terim'in Instagram hesabının eklendiği belirtildi.

İşte o paylaşım:

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Fatih Terim ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.