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Fatih Terim'den Ali Koç paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili bir paylaşım yaptı. Hesabının hacklendiği belirtilen Terim'in paylaşımı kısa süre içerisinde silindi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 14:02 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 14:07
Fatih Terim'den Ali Koç paylaşımı!

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Terim, kısa süre içerisinde paylaşımını kaldırdı. Fatih Terim'in Instagram hesabının eklendiği belirtildi.

İşte o paylaşım:

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Fatih Terim ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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