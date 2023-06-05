GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Zaniolo'nun iki ve Icardi'nin golleriyle ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı. Galatasaray'da Zaniolo sahanın yıldızı olurken İtalyan futbolcuya dış basından övgüler yağdı.
GOL PERDESİNİ AÇTI
Dev derbinin 28. dakikasında Fernando Muslera'nın uzun pasında Fenerbahçe savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Nicolo Zaniolo hareketlendi.
Nicolo Zaniolo rakiplerinden daha hızlı davrandı ve bir anda İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kaldı. Nicolo Zaniolo'nun sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.