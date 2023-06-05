Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanan Galatasaray, taraftarlarını coşturdu. Karşılaşmada 2 gol atan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ise başta kendi ülkesi olmak üzere Avrupa basınında manşet oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 09:42
GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Zaniolo'nun iki ve Icardi'nin golleriyle ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı. Galatasaray'da Zaniolo sahanın yıldızı olurken İtalyan futbolcuya dış basından övgüler yağdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

GOL PERDESİNİ AÇTI

Dev derbinin 28. dakikasında Fernando Muslera'nın uzun pasında Fenerbahçe savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Nicolo Zaniolo hareketlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Nicolo Zaniolo rakiplerinden daha hızlı davrandı ve bir anda İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kaldı. Nicolo Zaniolo'nun sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

KIRMIZI KARTI ALDIRDI

Heyecan dolu karşılaşmanın 61'inci dakikasında Mauro Icardi'nin orta alandan sağ kanada kaldırdığı topa Nicolo Zaniolo hareketlendi. Fenerbahçe'de Luan Peres ceza sahasına girmek üzere olan rakibini faulle durdurdu. Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen, Luan Peres'e kırmızı kartını gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

MUHTEŞEM GOL

Dev mücadelenin 79. dakikasında Galatasaray'ın sağ kanattan geliştridği atakta Nicolo Zaniolo rakiplerinden teker teker sıyrıldı. İtalyan futbolcu bir anda kaleyi cepheden gördü ve sol ayağıyla sert bir şut çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Nicolo Zaniolo'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Tecrübeli futbolcu takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. Nicolo Zaniolo maçın 87'nci dakikasında alkışlarla kenara geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray formasıyla resmi maçlarda attığı gollerin tamamının iç sahada olması dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

"FENERBAHÇE NAKAVT"

Fenerbahçe maçında 2 golle yıldızlaşan Nicolo Zaniolo'ya ülkesi İtalya'dan övgüler yağdı. La Gazzetta dello Sport, "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu: Fenerbahçe nakavt oldu, Icardi de gol attı." başlığını kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Nicolo Zaniolo'nun çığlığı. Eski Romalı Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Mauro Icardi de gol attı ve Ankaragücü'ne karşı belirleyici olmasının ardından ligde 22 gol olmak üzere toplam 24 gol atarak sezonu tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Zaniolo, çok sıkıntılı bir sezonun ardından iki hafta önce İstanbulspor maçında aldığı kırmızı kartı telafi ederek aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı. Zaniolo üçüncü golde olduğu gibi yakın direğe korkunç bir şut attı. Bu Zaniolo'nun en iyi görüntüsü değil. Bazı fiziksel zorluklar onu engelliyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

"ŞAMPİYONLUĞU BÜYÜK KUTLUYOR"

İtalyan Tuttomercatoweb, "Galatasaray şampiyonluğu büyük bir şekilde kutluyor. Zaniolo'dan destek ve Icardi'nin golü" başlığını kullandı. Haberde "Galatasaray için büyük parti.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Birkaç gün önce şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'un ekibi, sezonun son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek İstanbul Nef Stadı'nı ateşe verdi. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıyla (belki son maçında) bir atel atan başkahraman." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

"RAKİBİNİN ÖNÜNDE PARTİ"

İspanyol AS "Ezeli rakibin önünde parti" başlığını kullandı. Haberde "Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin araftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Goller, Mauro Icardi ve duble yapan Zaniolo'dan geldi. Okan Buruk'un adamları son zamanlarda 2018/2019'dan beri şampiyon değildi ve Mauro Icardi kilit oyuncuydu. 22 gol attı. Galatasaray 85 puana sahip, Fenerbahçe'den sekiz puan fazla ve son gün her iki takım da takvimdeki rakipleri deprem faciasının ardından çekildikleri için otomatik olarak üçer puana sahip olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

Galatasaray taraftarları, İspanyol esintileri de taşıyan kupayı ülke genelinde sokaklarda kutladı. 83. dakikada sahaya çıkan Juan Mata, maçın ardından kazanamadığı şampiyonluk koleksiyonunu tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den 'teşhir' göndermesi!
Jesus için yolun sonu! En güçlü aday o...
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan flaş sözler! "İki kritik karar..."
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama!
Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
TÜİK 2023 Mayıs enflasyonu aylık, yıllık ne kadar oldu?
2023 LGS tercihleri ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu" Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu" 09:42
Çakar'dan flaş sözler! "İki kritik karar..." Çakar'dan flaş sözler! "İki kritik karar..." 09:09
Olay sözler! "F.Bahçe'nin hocası olamaz" Olay sözler! "F.Bahçe'nin hocası olamaz" 08:50
İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı! İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı! 01:32
İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı! İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı! 01:30
Roma 90'da kazandı! Roma 90'da kazandı! 01:28
Daha Eski
Roma 90'da kazandı! Roma 90'da kazandı! 01:27
Juventus ligi galibiyetle noktaladı! Juventus ligi galibiyetle noktaladı! 01:27
Juventus ligi galibiyetle noktaladı! Juventus ligi galibiyetle noktaladı! 01:26
G.Saray 23. şampiyonluğunu kutladı! G.Saray 23. şampiyonluğunu kutladı! 01:09
G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı 01:07
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama! Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama! 01:06