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GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten ayrılık sinyali

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:30
GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten ayrılık sinyali

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki son maçına çıkacak olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, dev maç öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Fransız forvet, Nef Stadı'nda çekilmiş fotoğrafını "The Last Dance" (Son Dans) notuyla paylaştı.

Gomis'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.

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