Dev derbinin hakemi Bitigen

Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan ve onucu merakla beklenen GalatasarayFenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yöneteceği açıklandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Bitigen kariyerinde ilk kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisi yönetecek.
Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan ve onucu merakla beklenen GalatasarayFenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yöneteceği açıklandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Bitigen kariyerinde ilk kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisi yönetecek.