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Dev derbinin hakemi Bitigen

Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan ve onucu merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yöneteceği açıklandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Bitigen kariyerinde ilk kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisi yönetecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Dev derbinin hakemi Bitigen
Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan ve onucu merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yöneteceği açıklandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Bitigen kariyerinde ilk kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisi yönetecek.
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