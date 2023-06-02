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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, 4 yıl daha sarı-kırmızılılarda kalacak. Yönetim, şampiyon hocaya ödenecek rakamı da belirledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 08:33
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Bu sonucun ardından tarihindeki 23. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar büyük bir sevinç yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Ligde bu sezon ezeli rakipleriyle zorlu bir rekabete giren Aslan, mutlu sona ulaşan taraf olurken yönetim de harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da teknik direktör Okan Buruk konusunda flaş bir adım atılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Galatasaray'a sezon başında gelirken hiçbir şart sunmayan ve bir senelik kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yolda...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek, çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

49 yaşındaki ismin kontratında yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Buruk'un 20 milyon TL olan ücreti 40 milyon TL'ye çıkarılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Genç teknik adam, daha önce de Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, sezon başında sarı-kırmızılı takımın başına geçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2.39 maç başı puan ortalaması yakaladı.

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