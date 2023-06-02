GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı rakam

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından tarihindeki 23. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar büyük bir sevinç yaşadı.
Ligde bu sezon ezeli rakipleriyle zorlu bir rekabete giren Aslan, mutlu sona ulaşan taraf olurken yönetim de harekete geçti.
Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da teknik direktör Okan Buruk konusunda flaş bir adım atılıyor.
Galatasaray'a sezon başında gelirken hiçbir şart sunmayan ve bir senelik kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yolda...
Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek, çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı.
49 yaşındaki ismin kontratında yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacak.
Buruk'un 20 milyon TL olan ücreti 40 milyon TL'ye çıkarılacak.
Genç teknik adam, daha önce de Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, sezon başında sarı-kırmızılı takımın başına geçmişti.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2.39 maç başı puan ortalaması yakaladı.