Galatasaray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, 23. şampiyonluğuna uzandı.
Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden çarpıcı bir mesaj yayınladı.
Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme içeren bu paylaşım, kısa sürede büyük etkileşim aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
🤫 ŞŞŞŞŞŞŞŞŞTTTTTT!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 1, 2023
🗣️ 1... 2... 3...
CİMBOMBOM! 👏
💛❤️#ŞampiyonGalatasaray #MayıslarBizimdir pic.twitter.com/uVEEYPSFK9