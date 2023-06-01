Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme!

Galatasaray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda Cimbom, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:17
Galatasaray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, 23. şampiyonluğuna uzandı.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden çarpıcı bir mesaj yayınladı.

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme içeren bu paylaşım, kısa sürede büyük etkileşim aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

DİĞER
Şarkıcı Hadise’den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya tazminat davası!
Hadise'den 'metres' sözlerine olay tazminat! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşkını ifşalayan Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil...
Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı!
F.Bahçe'de büyük hezimet! 5 sezonun faturası ağır oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da rota Güney Amerika!
Çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"
İstanbul barajlarında son durum 1 Haziran Perşembe
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 KGM personel alımı kura sonuçları ve isim listesi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? 10:43
Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı! Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı! 10:33
G.Saray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme! G.Saray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme! 10:17
Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı... Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı... 10:17
Büyük tartışma! Jesus başarılı mı başarısız mı? Büyük tartışma! Jesus başarılı mı başarısız mı? 09:57
G.Saray'da rota Güney Amerika! G.Saray'da rota Güney Amerika! 09:43
Daha Eski
Çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur" Çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur" 09:32
Eyüpspor'da Arda Turan farkı Eyüpspor'da Arda Turan farkı 09:00
Pastanın üzerindeki çilek Pastanın üzerindeki çilek 08:58
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:05
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:03
Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! 00:59