Galatasaray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, 23. şampiyonluğuna uzandı.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden çarpıcı bir mesaj yayınladı.

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme içeren bu paylaşım, kısa sürede büyük etkileşim aldı.

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