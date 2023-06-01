GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
CİMBOM'DA 10 NUMARA SEFERİ! TİMUR HAREKATI BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
CİMBOM'DA 10 NUMARA SEFERİ! TİMUR HAREKATI BAŞLADI
Sarı-kırmızılılar böylece, tarihinin 23. Süper Lig kupasını kazandı.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Aslan, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Galatasaray'ın iç transferde öncelikle tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'le vedalaşması bekleniyor...
Golcü arayışında olan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Belçika'da buldu. İşte ayrıntılar...
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Africa Foot United'dan aktardığı habere göre Galatasaray, Gent forması giyen Nijeryalı forvet Gift Orban için girişimlerine başladı.
Haberde Galatasaray'ın, Orban için 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte bir kiralama teklifi yapmayı planladığı bildirildi.
Öte yandan Gent'in ise oyuncuyu minimum 25 milyon euro'ya satmak istediği kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların bu transferdeki rakiplerinin ise Burnley, Milan ve Lille olduğu vurgulandı.
Bu sezon Gent formasıyla toplamda 21 karşılaşmada görev alan Gift Orban, 20 gol atarken 2 de asist yaptı.
20 yaşındaki genç golcünün kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
GIFT ORBAN KİMDİR?
17 Temmuz 2002 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bison FC'de başladı.
Sırasıyla Stabaek ve Gent formaları giydi. 1.78 cm boyundaki golcü oyuncu, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 9 milyon euro...