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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk elde eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar forvet hattına takviye yapmak için harekete geçti. Gündeme, Gent'in Nijeryalı yıldızı Gift Orban geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 13:49
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Galatasaray'ın iç transferde öncelikle tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'le vedalaşması bekleniyor...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Golcü arayışında olan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Belçika'da buldu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Africa Foot United'dan aktardığı habere göre Galatasaray, Gent forması giyen Nijeryalı forvet Gift Orban için girişimlerine başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Haberde Galatasaray'ın, Orban için 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte bir kiralama teklifi yapmayı planladığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Öte yandan Gent'in ise oyuncuyu minimum 25 milyon euro'ya satmak istediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Sarı-kırmızılıların bu transferdeki rakiplerinin ise Burnley, Milan ve Lille olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Bu sezon Gent formasıyla toplamda 21 karşılaşmada görev alan Gift Orban, 20 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

20 yaşındaki genç golcünün kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

GIFT ORBAN KİMDİR?

17 Temmuz 2002 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bison FC'de başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Sırasıyla Stabaek ve Gent formaları giydi. 1.78 cm boyundaki golcü oyuncu, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro...

Yıldız ismin güncel piyasa değeri 9 milyon euro...

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