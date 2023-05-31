Cumhuriyetim 100. yılında şampiyon! Bu Gurur Galatasaray'ın

Süper Lig'de şampiyonun adı belli oldu: Galatasaray... Okan Buruk yönetiminde müthiş bir sezona imza atan sarı-kırmızılı takım dün deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro İcardi (2), Barış Alper ve Sergio Oliveira kaydetti. MKE Ankaragücü'nün golünü ise Milson attı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.



F.BAHÇE İLE FARK 4'E ÇIKTI

Bu yıl 65. sezonu oynanan Spor Toto Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu alanda elinde bulundurduğu rekoru bir adım daha geliştirdi. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltti.



KASASINI DOLDURDU

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu. Ligde mücadele ettiği için 33.4 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Cimbom, şu ana kadar 66.9 milyon lirayı bulan performans primininde sahibi oldu. Ayrıca şampiyonluk primi olarak 33,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti.



ŞAMPIYONLUK SAYILARI:

Galatasaray 23

Fenerbahçe 19

Beşiktaş 16

Trabzonspor 7

Bursaspor 1

Başakşehir 1