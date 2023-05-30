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Galatasaray'da Lucas Torreira: Zorlukların üstesinden birlikte geldik

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takımın 23. şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Duygularını aktaran başarılı oyuncu, "Birlikte zorlukların üstesinden geldik ve zafer arayışımızda hep birlikte durduk. Bu, birlik ve kararlılığımızın bir sonucudur. Biz gerçek şampiyonuz!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:46
Galatasaray'da Lucas Torreira: Zorlukların üstesinden birlikte geldik

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Torreira yaptığı açıklamada, "Bu muhteşem takımın bir parçası olduğum için derin heyecanımı ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Taraftarımızın koşulsuz desteği olmasaydı bu başarı mümkün olamazdı. Gücümüz ve ilham kaynağımız olduğunuz için teşekkürler." dedi.

Takım arkadaşlarına teşekkür eden Uruguaylı oyuncu, "Takım arkadaşlarıma, özverileri ve çabaları için hayranlığımı ve saygımı ifade etmek istiyorum. Birlikte zorlukların üstesinden geldik ve zafer arayışımızda hep birlikte durduk. Bu, birlik ve kararlılığımızın bir sonucudur. Biz gerçek şampiyonuz! Beni kollarını açarak karşılayan bu güzel şehre teşekkür ediyorum. İlk günden beri sevginizi ve sıcaklığınızı hissettim. Desteğiniz şampiyonluk için çok önemli. Bu şehir benim ikinci evim oldu." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden annesini de unutmayan Torreira, "Bu neşeli anımda aileme de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sen anne, beni yukarıdan izliyor ve gözetliyorsun, en büyük hayranım ve güç kaynağımsın." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, "Bu harika yolculuğun bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkürler. Birlikte kutlamaya ve futbolda kalıcı bir miras inşa etmeye devam edelim. Yüksel Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

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