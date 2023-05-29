GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İtalya'dan müjde! Şampiyonlar Ligi'nde...

Süper Lig'de şampiyonluğa bir galibiyet uzakta bulunan Galatasaray'a İtalya'dan güzel bir haber geldi.
Süper Lig'de şampiyonluğa bir galibiyet uzakta bulunan Galatasaray'a İtalya'dan güzel bir haber geldi.
Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibi plan yapıyor.
Inter'in Atalanta'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Böylelikle Galatasaray, şampiyonluğu ulaşırsa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.
Sarı-kırmızılılar, ligde 35 hafta sonunda topladığı 79 puanla zirvede yer alıyor.
Aslan'ın en yakın rakibi ise 74 puanlı Fenerbahçe...
İki takım, ligin 37. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ligin 36. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.