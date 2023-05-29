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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İtalya'dan müjde! Şampiyonlar Ligi'nde...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray'a, İtalya'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılar şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'nde bir ön eleme az oynayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:18
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İtalya'dan müjde! Şampiyonlar Ligi'nde...

Süper Lig'de şampiyonluğa bir galibiyet uzakta bulunan Galatasaray'a İtalya'dan güzel bir haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İtalya'dan müjde! Şampiyonlar Ligi'nde...

Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibi plan yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İtalya'dan müjde! Şampiyonlar Ligi'nde...

Inter'in Atalanta'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İtalya'dan müjde! Şampiyonlar Ligi'nde...

Böylelikle Galatasaray, şampiyonluğu ulaşırsa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İtalya'dan müjde! Şampiyonlar Ligi'nde...

Sarı-kırmızılılar, ligde 35 hafta sonunda topladığı 79 puanla zirvede yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a İtalya'dan müjde! Şampiyonlar Ligi'nde...

Aslan'ın en yakın rakibi ise 74 puanlı Fenerbahçe...

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