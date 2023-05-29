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Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Roberto Firmino'yu gündemine aldı. Yönetimin Brezilyalı yıldıza yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Sarı-kırmızılılarda gözler ligin 36. haftasında oynanacak Ankaragücü maçına çevrildi.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Cimbom, salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayıma geçerken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları da hızlandı.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Ankaragücü maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray, transferde de yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Cimbom, 2023/2024 sezonu öncesi de aynı stratejiyi izleyecek.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Bu yaz transfer döneminde de pek çok yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Şampiyonlar Ligi'ne katılarak Avrupa'daki eski parlak günlerine dönmeyi hedefleyen Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi de bonservisi Liverpool'da bulunan Roberto Firmino...

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

BÜYÜK REKABET

Sözleşmesinin sonuna gelen Firmino, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

31 yaşındaki golcünün talipleri arasına Milan da eklendi.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Galatasaray uzun zamandır Brezilyalı golcüyle ilgilenirken yaz transfer döneminde iki takım arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Öte yandan Roberto Firmino'nun Milan'ı tercih etme olasılığı yüksek görünse de Galatasaray'ın 3.5 milyon euro garanti maaş ve imza parası önererek transferde öne çıkmaya çalışacağı ifade edildi.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 35 maça çıktı.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Breziyalı yıldız, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek 18 gole direkt katkıda bulundu.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Brezilya Milli Takımı'nda da boy gösteren deneyimli futbolcu, milli formayla çıktığı 55 maçta 17 gol attı.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Firmino'nun Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

ROBERTO FIRMINO KİMDİR?

Tam adı Roberto Firmino Barbosa de Oliveira olan futbolcu, 2 Ekim 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Futbola Clube de Regatas Brasil altyapısında başlayan Brezilyalı yıldız, Figueirense altyapısında da forma giydi.

Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

2010 yılında Figueirense ile profesyonel sözleşme imzalayan Firmino, Tombense ve Hoffenheim'da da forma giydikten sonra 2015 yılında 41 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer oldu.

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