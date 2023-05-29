Galatasaray'da Firmino ısrarı! Garanti maaş + imza parası...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda gözler ligin 36. haftasında oynanacak Ankaragücü maçına çevrildi.
Cimbom, salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayıma geçerken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları da hızlandı.
Ankaragücü maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray, transferde de yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Cimbom, 2023/2024 sezonu öncesi de aynı stratejiyi izleyecek.
Bu yaz transfer döneminde de pek çok yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılarak Avrupa'daki eski parlak günlerine dönmeyi hedefleyen Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi de bonservisi Liverpool'da bulunan Roberto Firmino...
BÜYÜK REKABET
Sözleşmesinin sonuna gelen Firmino, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
31 yaşındaki golcünün talipleri arasına Milan da eklendi.
Galatasaray uzun zamandır Brezilyalı golcüyle ilgilenirken yaz transfer döneminde iki takım arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.
Öte yandan Roberto Firmino'nun Milan'ı tercih etme olasılığı yüksek görünse de Galatasaray'ın 3.5 milyon euro garanti maaş ve imza parası önererek transferde öne çıkmaya çalışacağı ifade edildi.
Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 35 maça çıktı.
Breziyalı yıldız, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek 18 gole direkt katkıda bulundu.
Brezilya Milli Takımı'nda da boy gösteren deneyimli futbolcu, milli formayla çıktığı 55 maçta 17 gol attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.
ROBERTO FIRMINO KİMDİR?
Tam adı Roberto Firmino Barbosa de Oliveira olan futbolcu, 2 Ekim 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Futbola Clube de Regatas Brasil altyapısında başlayan Brezilyalı yıldız, Figueirense altyapısında da forma giydi.
Roberto Firmino, son 8 sezondur İngiliz ekibinde top koşturuyor.