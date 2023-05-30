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GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı terletip terletmeyeceği henüz bilinmeyen Arjantinli yıldızın aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:36
GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzo taraftarı bir yarışmacı ile ilginç bir diyalog yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

"San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacı "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Icardi'yi getiririz" yanıtını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı:

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Bilindiği üzere Arjantin basını, Icardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan Icardi, 20 gol atarken 8 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Arjantinli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı. Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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