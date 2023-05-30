GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi.
Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzo taraftarı bir yarışmacı ile ilginç bir diyalog yaşadı.
"San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacı "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Icardi'yi getiririz" yanıtını verdi.
Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı:
Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın.
Bilindiği üzere Arjantin basını, Icardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti.
Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan Icardi, 20 gol atarken 8 de asist yaptı.
Arjantinli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı. Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...