Haberler Galatasaray Ross kiralık listesinde!

Ross kiralık listesinde!

Sezon başında Aalborg'dan transfer edilen ve ağır bir sakatlık geçiren Mathias Ross, bu yıl beklentileri karşılayamadı. Sakatlığını atlatmasına rağmen kadroya giremeyen Danimarkalı stoperin gelecek sezon Süper Lig ekiplerinden birine kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Ross, bu yıl 10 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Ross kiralık listesinde!
Sezon başında Aalborg'dan transfer edilen ve ağır bir sakatlık geçiren Mathias Ross, bu yıl beklentileri karşılayamadı. Sakatlığını atlatmasına rağmen kadroya giremeyen Danimarkalı stoperin gelecek sezon Süper Lig ekiplerinden birine kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Ross, bu yıl 10 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.
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