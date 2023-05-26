Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Spot Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, 36. haftada Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
Spot Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, 36. haftada Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
Cimbom diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda harekatını sürdürüyor.
Galatasaray, devre arasından bu yana Angel Di Maria'nın transferi için yoğun çaba sarf ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Tangocu'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılması bekleniyor.
Transferde ise yönetici Erden Timur'un görüşmeleri sürüyor.
Ancak Di Maria ile ilgilenen sadece Galatasaray değil.
35 yaşındaki tecrübeli isim için Napoli ve Atletico Madrid gibi kulüpler de devrede.
MLS kulübü Inter Miami ve Suudi Arabistan'dan birçok ekipte Arjantinli yıldızı istiyor.
Aspor.com editörü Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Di Maria yarışına Benfica ve Barcelona da dahil olmuş durumda.
27 Temmuz 2007 tarihinde Arjantin'den 8 milyon euroya Benfica'ya transfer olan yıldız isim, Portekiz devine dönebilir.
Yapılan habere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, yönetime Di Maria transferinin noktalanması istediği belirtildi.
Di Maria yarışında Benfica, Barcelona ve Galatasaray'ın önde olduğu görünüyor.
Arjantinli yıldız bu sezon Juventus forması ile tüm kulvarlarda 38 maçta süre aldı ve 8 gol atıp 7 asist yaptı.
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı Lionel Messi ile yıldızlaşan Angel Di Maria, 7 maçta 1 gol ve 1 asiste imza attı.
Di Maria'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.