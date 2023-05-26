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Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın adı uzun bir süredir Angel Di Maria'yla anılıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmayı çok istiyor. Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 35 yaşındaki futbolcuya Cimbom'un yanı sıra İspanya, İtalya, Amerika ve Suudi Arabistan'dan da talipler var. Son olarak İspanyol basını, Di Maria için iki kulübün daha devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 20:31
Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Spot Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, 36. haftada Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Cimbom diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda harekatını sürdürüyor.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Galatasaray, devre arasından bu yana Angel Di Maria'nın transferi için yoğun çaba sarf ediyor.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Tangocu'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Transferde ise yönetici Erden Timur'un görüşmeleri sürüyor.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Ancak Di Maria ile ilgilenen sadece Galatasaray değil.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

35 yaşındaki tecrübeli isim için Napoli ve Atletico Madrid gibi kulüpler de devrede.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

MLS kulübü Inter Miami ve Suudi Arabistan'dan birçok ekipte Arjantinli yıldızı istiyor.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Aspor.com editörü Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Di Maria yarışına Benfica ve Barcelona da dahil olmuş durumda.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

27 Temmuz 2007 tarihinde Arjantin'den 8 milyon euroya Benfica'ya transfer olan yıldız isim, Portekiz devine dönebilir.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Yapılan habere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, yönetime Di Maria transferinin noktalanması istediği belirtildi.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Di Maria yarışında Benfica, Barcelona ve Galatasaray'ın önde olduğu görünüyor.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Arjantinli yıldız bu sezon Juventus forması ile tüm kulvarlarda 38 maçta süre aldı ve 8 gol atıp 7 asist yaptı.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı Lionel Messi ile yıldızlaşan Angel Di Maria, 7 maçta 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip

Di Maria'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

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