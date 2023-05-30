Gala gecesi

Galatasaray, için geri sayım başladı. Sezona yeni bir yönetim, yeni bir teknik heyet ve yeni oyuncularla başlayan sarıkırmızılı ekip, mucizevi bir başarıya imza atmak üzere... Geçen sezonu 13. sırada tamamladıktan sonra Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından kısa sürede toparlanmayı başaran Cimbom, bugün çalışmalarının karşılığını almak için sahaya çıkacak.



Süper Lig'de üstün bir performans sergileyen ve haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Galatasaray, MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.



Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması halinde üç sezon aradan sonra bu başarıya ulaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020- 2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmaktan kurtulamamıştı.



Süper Lig'in geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda 23. kez sevinç yaşayacak. Ayrıca 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkı da 4'e yükseltmiş olacak.



EN SON TERİM

Galatasaray, en son zirvenin 8 puan gerisine düştüğü 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etti. Takımın başında bulunan Fatih Terim ile üst üste 2. kupasını müzesine götürmüştü.



20 futbolcu ilk kez sevinecek

Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray'da 20 futbolcu ilk kez bir lig organizasyonunda kupa sevinci yaşayacak. İşte o isimler: Okan Kocuk, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Ross, Emin Bayram, Adekugbe, Kazımcan, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Zaniolo, Juan Mata, Kerem, Barış Alper, Rashica, Yusuf Demir, Mertens, Hamza Akman, Özgür Baran.



Galatasaray bugün şampiyonluğa ulaşırsa son 12 sezonda 6, Okan Buruk ise son 4 sezonda 2. şampiyonluğunu kutlayacak.