6 patlar Icardi

Bu sezon Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı Mauro İcardi oldu. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelen Arjantinli yıldız, çıktığı 22 lig maçında sağladığı 19 gol ve 7 asistlik katkıyla Aslan'ı zirveye taşıyan isimlerin başında geldi. Sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü deplasmanında da İcardi'ye güveniyor.

Tecrübeli oyuncuya bu kadar güvenilmesinin nedenlerinden biri de İcardi'nin takımının bulduğu son 6 golün tamamına imza atması... Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor mücadelelerinde atılan tüm goller İcardi'nin ayağından geldi. Arjantinli forvet, Ankaragücü maçında da atacağı gol ya da gollerle takımına şampiyonluğu getirmek istiyor.