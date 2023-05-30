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6 patlar Icardi

Son 3 maçta 6 gol atan Tangocu, Aslan'ın bugün de en büyük silahı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
6 patlar Icardi

Bu sezon Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı Mauro İcardi oldu. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelen Arjantinli yıldız, çıktığı 22 lig maçında sağladığı 19 gol ve 7 asistlik katkıyla Aslan'ı zirveye taşıyan isimlerin başında geldi. Sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü deplasmanında da İcardi'ye güveniyor.

Tecrübeli oyuncuya bu kadar güvenilmesinin nedenlerinden biri de İcardi'nin takımının bulduğu son 6 golün tamamına imza atması... Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor mücadelelerinde atılan tüm goller İcardi'nin ayağından geldi. Arjantinli forvet, Ankaragücü maçında da atacağı gol ya da gollerle takımına şampiyonluğu getirmek istiyor.

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