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Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, gelecek sezon hem lig, hem de Avrupa kupalarında iddialı olmak adına kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar transferde rotayı Rusya'ya çevirdi. Rus gazeteci Ivan Karpov, Cimbom'un temasa geçtiği futbolcuyu duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:04
Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederse 23. kez ipi göğüsleyecek.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Cimbom, bu sezon uzak kaldığı Avrupa kupalarında gelecek yıl tekrar mücadele edecek.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Yönetim, hem lig, hem de Avrupa'da yarışacak takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Transferde teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda eksik bölgelere ağırlık verilmiş durumda.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Raphael Guerreiro, Hakim Ziyech, Christian Pulusic gibi pek çok yıldızın ismi sarı-kırmızılılarla anılıyor.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Öte yandan Galatasaray yalnızca yıldız futbolculara ağırlık vermiyor.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Geleceğe yönelik yatırımlar da transfer çalışmalarının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Buna bağlı olarak transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Rus gazeteci Ivan Karpov, Telegram kanalından Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'da forma giyen Artem Karpukas'ı takibe aldığını duyurdu.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Rus basınında da yer bulan habere göre; sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Aleksandr Klyuyev'le temasa geçti.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Gelişmeyi doğrulayan Kluyev, şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

"Bu doğru, Galatasaray gerçekten de Karpukas'ı takip ediyor."

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

"Gözlemcileri benimle temasa geçti, Artem'i beğenmişler."

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

"Ancak henüz kesin bir bilgi yok, ligin bitmesini bekliyoruz,"

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Haberde ayrıca Zenit teknik direktörü Sergei Semak'ın da Karpukas'ı beğendiğine yer verildi.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Ön libero mevkiinde görev yapan Artem Karpukas, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 34 maça çıkıp, 2 gol 1 asistle oynadı. Genç futbolcunun Rus ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

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