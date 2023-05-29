Galatasaray'dan geleceğe yatırım! 20'lik yetenek için ilk temaslar kuruldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederse 23. kez ipi göğüsleyecek.
Cimbom, bu sezon uzak kaldığı Avrupa kupalarında gelecek yıl tekrar mücadele edecek.
Yönetim, hem lig, hem de Avrupa'da yarışacak takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.
Transferde teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda eksik bölgelere ağırlık verilmiş durumda.
Raphael Guerreiro, Hakim Ziyech, Christian Pulusic gibi pek çok yıldızın ismi sarı-kırmızılılarla anılıyor.
Öte yandan Galatasaray yalnızca yıldız futbolculara ağırlık vermiyor.
Geleceğe yönelik yatırımlar da transfer çalışmalarının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.
Buna bağlı olarak transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
Rus gazeteci Ivan Karpov, Telegram kanalından Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'da forma giyen Artem Karpukas'ı takibe aldığını duyurdu.
Rus basınında da yer bulan habere göre; sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Aleksandr Klyuyev'le temasa geçti.
Gelişmeyi doğrulayan Kluyev, şu açıklamayı yaptı:
"Bu doğru, Galatasaray gerçekten de Karpukas'ı takip ediyor."
"Gözlemcileri benimle temasa geçti, Artem'i beğenmişler."
"Ancak henüz kesin bir bilgi yok, ligin bitmesini bekliyoruz,"
Haberde ayrıca Zenit teknik direktörü Sergei Semak'ın da Karpukas'ı beğendiğine yer verildi.
Ön libero mevkiinde görev yapan Artem Karpukas, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 34 maça çıkıp, 2 gol 1 asistle oynadı. Genç futbolcunun Rus ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.