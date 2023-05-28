Haberler Galatasaray Galatasaray Ankaragücü mesaisini sürdürdü

Galatasaray Ankaragücü mesaisini sürdürdü

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 15:48
Galatasaray Ankaragücü mesaisini sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DİĞER
Mehmet Yalçınkaya'nın mutlu günü! Oğlunu evlendiren Mehmet Şef, köçeklerle göbek attı!
Burak Özçivit, Amine Gülşe, Didem Uzel Sarı, Burcu Kara, Ata Demirer... Ünlüler işte böyle oy kullandı (28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri)
Mancini kararını verdi! Zaniolo...
Icardi transferinde bomba haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mancini kararını verdi! Zaniolo...
G.Saray elinden kaçırdı! İşte yeni takımı
Sakarya Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları
Düzce Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları
KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mergim Berisha dünyaevine girdi! Mergim Berisha dünyaevine girdi! 16:38
F.bahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! F.bahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! 15:56
G.Saray Ankaragücü mesaisini sürdürdü! G.Saray Ankaragücü mesaisini sürdürdü! 15:47
Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda! Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda! 15:43
Disiplinden taviz vermedi! İdmanda... Disiplinden taviz vermedi! İdmanda... 15:33
Origi'den transfer kararı! F.Bahçe'ye kötü haber Origi'den transfer kararı! F.Bahçe'ye kötü haber 15:11
Daha Eski
Mancini kararını verdi! Zaniolo... Mancini kararını verdi! Zaniolo... 14:59
Ve resmi açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? Ve resmi açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? 13:30
F.Bahçe'nin eski gözdesi Fırtına'nın gündeminde! F.Bahçe'nin eski gözdesi Fırtına'nın gündeminde! 12:28
Transferle ayrılık! İşte yeni adresi Transferle ayrılık! İşte yeni adresi 12:16
G.Saray elinden kaçırdı! İşte yeni takımı G.Saray elinden kaçırdı! İşte yeni takımı 12:07
F.Bahçe'ye yıldız yağacak! 5 transfer 5 ayrılık F.Bahçe'ye yıldız yağacak! 5 transfer 5 ayrılık 11:29