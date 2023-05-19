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Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Marsilya'yla transfer olan Bartuğ Elmaz, Fransız takımında forma şansı bulmakta zorlanıyor. 20 yaşındaki futbolcu, Marsilya A Takımı'nda yalnızca 4 dakika süre alabildi. Fransız basını, kulüp yönetiminin Elmaz'ın geleceğine ilişkin yeni bir karar verdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:12
ARDA AKDENİZ
Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Elmaz, geçen sezon sarı-kırmızılı kulübün sözleşme yenileme teklifini geri çevirerek, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'ya imza atmıştı.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Ancak 20 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde aradığını bulamadı.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Teknik direktör Igor Tudor, genç futbolcuya ligde hiç şans vermedi.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Elmaz, yalnızca Fransa Kupası'nda bir maçta, 4 dakika süre alabildi.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Marsilya B takımında ise 6 maç oynayan Elmaz, 2 gol kaydetti.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Öte yandan Fransız basını futbolcuyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Haberde; Igor Tudor'un beğendiği orta saha oyuncusunun oynamaya ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Ancak genç futbolcunun gelecek yıl fazla forma şansı bulmasının zor olduğu ifade edildi.

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