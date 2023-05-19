Galatasaray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman

Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.
Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.
Elmaz, geçen sezon sarı-kırmızılı kulübün sözleşme yenileme teklifini geri çevirerek, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'ya imza atmıştı.
Ancak 20 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde aradığını bulamadı.
Teknik direktör Igor Tudor, genç futbolcuya ligde hiç şans vermedi.
Elmaz, yalnızca Fransa Kupası'nda bir maçta, 4 dakika süre alabildi.
Marsilya B takımında ise 6 maç oynayan Elmaz, 2 gol kaydetti.
Öte yandan Fransız basını futbolcuyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.
Haberde; Igor Tudor'un beğendiği orta saha oyuncusunun oynamaya ihtiyacı olduğu aktarıldı.
Ancak genç futbolcunun gelecek yıl fazla forma şansı bulmasının zor olduğu ifade edildi.
Kulübün bu nedenle futbolcuyu kiralamaya karar verebileceği belirtildi.
Kulüp yönetimi ayrıca Bartuğ Elmaz gibi fazla forma şansı bulamayan diğer genç oyuncularla ilgili de yeni kararlar alacak.