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Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olan lider Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmayı değerlendirirken hakem kararlarını yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:56
Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

AHMET ÇAKAR - HAKEM ÇOK İYİYDİ

Galatasaray hiç de iyi oynamadı, belki de artık iyi oynamaktan çok, mutlak 3 puana ihtiyacı olduğu maçlar kaldı. İlk yarıda Galatasaray inanılmaz düşük tempoda, hiçbir oyuncusu vasatın üzerine çıkmadan oynadı.

Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Bazı futbolcular, örneğin Mertens ve Oliveira vasata bile ulaşamadılar. Bu yarıda baktığımızda sadece Rashica'nın direkten dönen topu var.

Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

30. dakikadan sonra Galatasaray biraz vitesi artırdı, devrenin uzatma dakikalarında da Icardi'nin penaltısıyla öne geçti. Aslında bu penaltının olma sebebi, Galatasaraylı oyuncuların gayreti değil, İstanbulsporlu oyuncunun düşüp kayıp ayağındaki topu Icardi'ye kaptırmasıydı.

Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

İkinci yarıda da benzer bir tablo oldu. Galatasaray belki pres yapıyor ama sonuçsuz. 'Kanatları kullanayım' diyor, 1-2 pozisyon dışında o da sonuçsuz. Özellikle sağ kanadı iyi kullanamamasının sebebi de belki de Sacha Boey'in cezalı olması.

Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Zaniolo oyuna girdi, 6 dakika sonra oyundan atıldı. İşte bu dakikadan sonra Galatasaray için sıkıntı başladı.

Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

İstanbulspor oyuncu ve oyun kapasitesiyle, 11'e 10 oynasa bile gol atabilme kabiliyeti az ama tek farklı öndeyken 1 kişi eksik oynuyorsanız bu, oyunculara stres getiriyor.

Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Maç biterken attığı golden 3-5 dakika önce çok daha netini kaçıran Icardi, dar açıdan Galatasaray'ın skorunu perçinledi.

Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu çok beğendim. İki kritik pozisyon var. İlkinde VAR davetiyle gelen penaltı ki karar doğru. İstanbulsporlu oyuncunun, Rashica'ya hamlesi ve darbesi var.

Ahmet Çakar'dan İstanbulspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Diğerinde de Zaniolo'nun büyük hatası var. Top uzaklaşmışken rakibin kasıklarına, tabanıyla giriyor. Bu kırmızı kart da VAR davetiyle geldi ve doğruydu.

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