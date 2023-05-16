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Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Sacha Boey'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılılar, adı Arsenal, Sporting Lizbon ve Wolfsburg ile anılan yıldız futbolcunun alternatifi olarak Hector Bellerin'i belirlemişti. Sağ bek arayışlarını sürdüren Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim daha girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 14:11
Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Son olarak Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg, Fransız yıldız için harekete geçti.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Genç yıldız için önümüzdeki günlerde hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

2025 yılının Haziran ayına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Sarı-Kırmızılı takıma bonuslar dahil en az 15 milyon euro kazandırması bekleniyor.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

İNGİLİZ VE ALMANLAR DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace'ın, 15 milyon Euro'yu Boey'in transferi için ayırdığı iddia edilmişti.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Sezon sonunda Arsenal, Crystal Palace ve Wolfsburg'un Boey için resmi teklifi yapması bekleniyor.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Cimbom, Boey'i geçtiğimiz sezon Rennes'den 1.1 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

BELLERİN İLE TEMASLAR OLDU

Galatasaray, Boey'in takımdan ayrılması durumunda kadrosunu yıldız bir oyuncu ile doldurmak istiyor.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Sarı-Kırmızılı Yönetim yaklaşık 2 aydır sağ bek transferi için Avrupa'da yıldız avında.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Hector Bellerin oldu.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

İspanyol yıldızın Sporting Lizbon ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

TFF'NİN KARARI SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ

Ancak TFF'nin yabancı kuralı ile ilgili dün almış olduğu karar Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirmesine neden oldu.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Sarı-Kırmızılılar, 11 yabancı futbolcunun sahada olabileceğini planlıyordu. Ancak 8+3 kuralı için 'Devam' kararı alındı.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi B planını devreye soktu.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

MERT MÜLDÜR DEFTERİ YENİDEN AÇILDI

Takvim'in haberine göre, Galatasaray daha önce de transfer listesinde yer alan Mert Müldür defterini yeniden açtı.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Cimbom sağ bek transferi için yerli hamlesi yapmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan milli yıldızın transferini bitirmek istiyor.

Galatasaray'da Boey'in yerine sürpriz transfer! Bellerin denmişti ancak...

KAAN AYHAN GİBİ DÖNMEK İSTİYOR

2019 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Mert Müldür, bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.

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