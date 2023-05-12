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GALATASARAY HABERİ - Patrick van Aanholt'tan transfer itirafı! "Fatih Terim ile konuştuğumda..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde PSV Eindhoven'a kiraladığı Patrick van Aanholt, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 15:09
GALATASARAY HABERİ - Patrick van Aanholt'tan transfer itirafı! "Fatih Terim ile konuştuğumda..."

Galatasaray'ın PSV'de kiralık oynayan futbolcusu Patrick van Aanholt'tan açıklamalar geldi. Hollandalı oyuncu Fatih Terim'e, Galatasaray taraftarına ve İstanbul'a övgüler dizdi.

Terim'le konuştuktan sonra transfere karar verdiğini söyleyen tecrübeli sol bek şunları söyledi: "Crystal Palace'taki sözleşmem sona erdikten sonra takımsız kalmıştım. Premier Lig'de geçen bunca yıldan sonra farklı bir şey istiyorduk. İlgilenen birçok kulüp vardı. Eşim ve ben Galatasaray'ı seçtik. Sadece kulüp yüzünden değil, şehir yüzünden. İstanbul gibi bir metropolde yaşayabilmek istedik. Bu yaşam tarzını bir kez deneyimlemek istedik."

"TERİM İLE KONUŞTUM..."

Aanholt ayrıca Galatasaray'ın teklifinden sonra sonra Ryan Babel'den görüş aldığını da söyledi. Van Aanholt, "Fatih Terim ile şahsen konuştuğumda çabucak kabul ettim. Ne kadar harika bir eğitmen, inanılmaz. Buna ek olarak birkaç yıldır benimle açıkça ilgileniyorlardı. Bu yüzden sonunda seçimimi biraz daha kolaylaştırdı" dedi.

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