Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

RASHICA, ICARDI VE KAAN İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Kiralık futbolcular Mauro Icardi ve Milot Rashica için görüşmeler hedefe yani şampiyonluğa ulaşır ulaşmaz başlayacak ve her iki oyuncunun hem kulüpleri hem de menajerleri ile masaya oturulacak.