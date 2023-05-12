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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. Kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, 5 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, deneyimli futbolcuya teknik ekibe katılması için teklif yapılacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 10:19
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Sarı-kırmızılılarda ligin bitimine sayılı haftalar kala transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Bu sezon yaz ve kış transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Cimbom, önümüzdeki transfer dönemini de hareketli geçirecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

5 puanlık farkla bitime 4 hafta kala rakiplerinin önünde lider olarak yer alan sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesini düşünerek hemen harekete geçecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Galatasaray için transfer görüşmeleri kadar kadrodaki yıldızlarını elinde tutmak daha zor olacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Bunun en önemli nedeni ise takımda kiralık olarak forma giyen yıldızları ile birlikte tam 8 futbolcunun kontratı sona erecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

RASHICA, ICARDI VE KAAN İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Kiralık futbolcular Mauro Icardi ve Milot Rashica için görüşmeler hedefe yani şampiyonluğa ulaşır ulaşmaz başlayacak ve her iki oyuncunun hem kulüpleri hem de menajerleri ile masaya oturulacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Kaan Ayhan'da ise opsiyon maddesi kullanılıp milli oyuncunun bonservisi alınacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Sarı kırmızılılar ayrıca transfer döneminde bir santrfor, bir kaleci, bir sol bek ve bir de orta saha takviyesi yapacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Geri kalan takviye sayısı ise Avrupa kulüplerinin uzun zamandır takip ettiği Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın durumuna göre belli olacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

BOEY, NELSSON VE TORREIRA...

Galatasaray bu sezon ortaya koydukları performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken oyuncular için de ikna görüşmeleri yapacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Sarı-kırmızılılar, teklifler alan Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın takımda devam etmesini istiyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Galatasaray, devre arasında da talipleri olan 3 yıldızı ikna edip kadroda tutmayı planlıyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Galatasaray yönetimi şampiyonluğa ulaşması halinde takım iskeletinin 3 önemli parçası olan Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira ile görüşüp 'Şampiyonlar Ligi oynamadan gitmeyin' teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

5 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Hürriyet'in haberine göre; kaleci Okan Kocuk ile birlikte Bafetimbi Gomis, Sam Adekugbe, Emre Taşdemir ve Juan Mata ile sezon sonu yollar ayrılacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

Bu sezon ligin başlangıcında attığı gollerle şampiyonluk yarışında önemli payı olan Gomis'e teşekkür edilecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

MATA'YA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK TEKLİFİ

Karakteri ve profesyonelliği ile Florya'da çok sevilen Juan Mata'ya ise yardımcı antrenörlük teklif edilecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk'un yardımcısı olacak

İspanyol futbolcu eğer kabul ederse Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik ekibine dahil olacak.

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