Zaniolo'dan flaş hamle! Beğeni yağmuruna tuttu

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, "Ormanlar kralı aslan değil çapkınların kralıyım" mesajı vermeye devam ediyor.

İtalyan yıldızın Türkiye'ye geleli kısa bir süre olmasına rağmen adı Burcu Özberk, Rabia Yaman ve Elif Yılmaz'ın yanı sıra iki Rus güzelle daha anılmıştı. Takvim'de yer alan habere göre kısa bir süre önce bu kez şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu yakın markaja alan Nicolo Zaniolo, 25 yaşındaki güzelle samimiyeti ilerletti.

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftalarda takipleşmeye başladığı ve aynı zamanda meslektaşı Cengiz Ünder'in de eski aşkı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nu Instagram'da beğeni yağmuruna tuttu.

Bununla da kalmayan Nicola Zaniolo, güzellerden kurulu takip listesini eledi. Burcu Özberk ile yakınlaştığı diğer iki Rus güzeli takipten çıkan yıldız futbolcu, bu hamlesiyle "Son kararım, Aleyna" der gibiydi...