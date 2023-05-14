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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. İlk takviye yapacağı bölgeyi sol bek olarak belirleyen sarı-kırmızılılar aradığı ismi Porto'da buldu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 12:46
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Aslan sol kanat için listesine yeni bir isim daha ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Takvim'in haberine göre Cimbom, Portekiz devi Porto'da forma giyen 29 yaşındaki Wendell ile yakından ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla yıldız futbolcu için girişimde bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

7 GOLE KATKI VERDİ

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Sol bek transferi için listesinde birbirinden ünlü yıldızlar olan Galatasaray'ın sezon bitiminde Wendell için Porto'nun kapısını çalması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Wendell'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Tecrübeli futbolcu bu sezon 40 karşılaşmada forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

2 gol atarken, 5 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Sambacı, 2021 yılında Leverkusen'den Porto'ya 4.3 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

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