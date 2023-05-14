GALATASARAY HABERLERİ - Aslan sol bekini Porto'da buldu! Girişimler başladı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor.
CİMBOM'DAN DEVLER LİGİ KADROSU!
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor.
CİMBOM'DAN DEVLER LİGİ KADROSU!
Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sol kanada transfer yapmak için arayışlarını sürdürüyor.
Sezon sonunda Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollar ayrılacak.
Aslan sol kanat için listesine yeni bir isim daha ekledi.
Takvim'in haberine göre Cimbom, Portekiz devi Porto'da forma giyen 29 yaşındaki Wendell ile yakından ilgileniyor.
Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla yıldız futbolcu için girişimde bulunduğu öğrenildi.
7 GOLE KATKI VERDİ
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği belirtildi.
Sol bek transferi için listesinde birbirinden ünlü yıldızlar olan Galatasaray'ın sezon bitiminde Wendell için Porto'nun kapısını çalması bekleniyor.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Wendell'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Tecrübeli futbolcu bu sezon 40 karşılaşmada forma giydi.
2 gol atarken, 5 de asist yaptı.
Sambacı, 2021 yılında Leverkusen'den Porto'ya 4.3 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.
Londrina, Parana ve Gremio takımlarında da forma giydi.
Wendell için şimdiye kadar 10.8 milyon euro bonservis bedeli ödendi.