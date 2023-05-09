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GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basıldı. Gelecek sezon iddiasını daha da artıracak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, gündem yaratacak bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Başkanvekili Erden Timur, bu transferle özel olarak ilgileniyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 20:33
GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Galatasaray yöneticisi Erden Timur yaz transfer döneminde de operasyonda önemli rol oynayacak.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Takımdan ayrılacak isimler yeni yapılacak takviyelerde belirleyici olacak.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Transfer listesinde birçok yıldız bulunan sarı-kırmızılılar, ayrılacak futbolcuların yerini aratmayacak isimlerle doldurmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

SACHA BOEY TRANSFERİN GÖZDESİ!
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Önemli takımların gündemine gelen genç futbolcu, kariyerinde sıçrama yapabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Sacha Boey'e uzun süredir İngiliz devi Arsenal'ın ilgisi devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Arsenal'ın haricinde bir başka Ada ekibi Crystal Palace da yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'den minimum 20 milyon euro bonservis beklentisi içinde.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Cimbom'da genç oyuncunun takımdan ayrılması ihtimaline karşı arayışlar başladı.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Boey'i aratmayacak bir ismi transfer etmek isteyen Aslan, gözünü İtalya'ya çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

MERT MÜLDÜR GALATASARAY'A!
Akşam'ın haberine göre; Sağ bek mevkisi için düğmeye basan Galatasaray'ın transferdeki hedefinin Mert Müldür olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

A Milli yıldız için ara transfer döneminde de devreye giren sarı-kırmızılılar, o dönem başarısız olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Geçtiğimiz dönemde transferin mümkün olmadığını söyleyen menajer Max Hagmayr, Mert Müldür için önümüzdeki yazdan itibaren kritik bir gelişme olacağını ifade etmişti.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Ayrıca da 24 yaşındaki sağ bekin de yaza kadar kondisyonel olarak kendini toparlayacağını belirten Max, Galatasaray konusuna da olumlu yaklaşmış ve "Yazın pozitif gelişmeler olmasını bekliyoruz." demişti.


GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle bu sezon özelinde ikinci planda kalan Mert Müldür, Sassuolo formasıyla sadece 2 maça çıktı ve 53 dakika sahada kalabildi.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Son olarak ise yeni bir başlangıca sıcak bakan Mert, Türkiye ihtimalini ciddi anlamda düşünüyor ve Galatasaray projesine olumlu yaklaşıyor...

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

İki tarafın da iyi niyetli olduğu görüşme süreci, gelecek transfer döneminde makul bir zeminde sonlanacak gibi duruyor.

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