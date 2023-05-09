GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya

Galatasaray yöneticisi Erden Timur yaz transfer döneminde de operasyonda önemli rol oynayacak.
Galatasaray yöneticisi Erden Timur yaz transfer döneminde de operasyonda önemli rol oynayacak.
Takımdan ayrılacak isimler yeni yapılacak takviyelerde belirleyici olacak.
Transfer listesinde birçok yıldız bulunan sarı-kırmızılılar, ayrılacak futbolcuların yerini aratmayacak isimlerle doldurmak istiyor.
SACHA BOEY TRANSFERİN GÖZDESİ!
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.
Önemli takımların gündemine gelen genç futbolcu, kariyerinde sıçrama yapabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Sacha Boey'e uzun süredir İngiliz devi Arsenal'ın ilgisi devam ediyor.
Arsenal'ın haricinde bir başka Ada ekibi Crystal Palace da yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'den minimum 20 milyon euro bonservis beklentisi içinde.
Cimbom'da genç oyuncunun takımdan ayrılması ihtimaline karşı arayışlar başladı.
Boey'i aratmayacak bir ismi transfer etmek isteyen Aslan, gözünü İtalya'ya çevirdi.
MERT MÜLDÜR GALATASARAY'A!
Akşam'ın haberine göre; Sağ bek mevkisi için düğmeye basan Galatasaray'ın transferdeki hedefinin Mert Müldür olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz dönemde transferin mümkün olmadığını söyleyen menajer Max Hagmayr, Mert Müldür için önümüzdeki yazdan itibaren kritik bir gelişme olacağını ifade etmişti.
Ayrıca da 24 yaşındaki sağ bekin de yaza kadar kondisyonel olarak kendini toparlayacağını belirten Max, Galatasaray konusuna da olumlu yaklaşmış ve "Yazın pozitif gelişmeler olmasını bekliyoruz." demişti.
Yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle bu sezon özelinde ikinci planda kalan Mert Müldür, Sassuolo formasıyla sadece 2 maça çıktı ve 53 dakika sahada kalabildi.
Son olarak ise yeni bir başlangıca sıcak bakan Mert, Türkiye ihtimalini ciddi anlamda düşünüyor ve Galatasaray projesine olumlu yaklaşıyor...
İki tarafın da iyi niyetli olduğu görüşme süreci, gelecek transfer döneminde makul bir zeminde sonlanacak gibi duruyor.