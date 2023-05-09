Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla puanını 73'e yükselten Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Fırat Aydınus, Galatasaray'ın sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağladığı kritik maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Fırat Aydınus'un sözleri şu şekilde:
EĞER 'VAR' YOK İSE HALİL UMUT MELER DE YOK!
Yapay zekanın hakem ve VAR ekibi olarak en sağlam atama yaptığı maç bu oldu. Halil Umut Meler U20 Dünya Kupası'na gideceği için sezon sonuna kadar Türkiye'de maç yönetemeyecek.
Ülkemizi temsil edeceği için kendisine başarılar diliyoruz. Bu sezon Süper Lig'de 14. müsabakasını yöneten Meler, Galatasaray'ın 5, Başakşehir'in 3 maçında düdük çaldı.
VAR masasında da ise, Avrupa arenasında VAR ve AVAR olarak görev yapan Abdulkadir Bitigen oturdu.
MAÇTA UMARSIZ BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ
Halil Umut Meler maçta bazı sarı kart ve faul hataları yaptı. Özellikle ceza sahası içerisindeki kritik pozisyonlarda 'yer almada' sorun yaşadı.
Bu pozisyonlarda görüş açısı sıfır olan açılara giderek pozisyonları görememesinin sebebi bizzat kendisi oldu.
Sanırım, "Bu maçtan sonra nasıl olsa sezon sonuna kadar Türkiye'de görev almayacağım" düşüncesiyle umarsız bir görüntü çizdi.
Sezonun geneline baktığımızda, maç içerisindeki spesifik ve majör kararlarda VAR yardımı ile pozisyonu değerlendiren hakemler arasında ilk sırayı Meler alır.
Galatasaray-Başakşehir maçındaki pozisyonlara gelince...
DUARTE'NİN ICARDI'YE HAREKETİ PENALTIYDI
DAKİKA 42: Başakşehirli Duarte'nin kayarak geldiği pozsiyonda kontrolsüz hareketinin devamında Icardi'ye yaptığı müdahale penaltıyı gerektiriyordu.
Burada kesinlikle VAR hakeminin Meler'i çağırıp pozisyonu monitörden izletmesi gerekirdi. Ama bundan önce Meler'in pozisyonu görmesi ve görebilmesi için de yer alma açısını ve pozisyona yakınlığını bu seviyedeki bir FIFA hakeminden beklenen şekilde ayarlamalıydı.
DENİZ'İN KOLU DOĞAL KONUMDA DEĞİLDİ
DAKİKA 45+5: Sergio Oliveira'nın ortasında Deniz'in doğal konumda olmayan eline gelen topta, yine orta anında hareketlenen ve bundan dolayı pozisyonu göremeyen Meler, VAR'a giderek karar verebildi.
Buradaki asıl soru işareti, VAR'ın bu pozisyonu Meler'e sadece fotoğraf olarak göstermesi ve akan oyunu monitöre getirmemesi idi.
DAKİKA 80: Topun ağlara gittiği Galatasaray kornerinde Meler, top oyuna girmeden düdüğü çalmıştı.