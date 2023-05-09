Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

EĞER 'VAR' YOK İSE HALİL UMUT MELER DE YOK!

Yapay zekanın hakem ve VAR ekibi olarak en sağlam atama yaptığı maç bu oldu. Halil Umut Meler U20 Dünya Kupası'na gideceği için sezon sonuna kadar Türkiye'de maç yönetemeyecek.

