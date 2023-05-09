Haberler Galatasaray Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray - Başakşehir maçını yorumlarken, Duarte'nin Icardi'ye yaptığı ve sarı-kırmızılı futbolcuların penaltı beklediği pozisyonu da değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 10:19
Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

EĞER 'VAR' YOK İSE HALİL UMUT MELER DE YOK!

Yapay zekanın hakem ve VAR ekibi olarak en sağlam atama yaptığı maç bu oldu. Halil Umut Meler U20 Dünya Kupası'na gideceği için sezon sonuna kadar Türkiye'de maç yönetemeyecek.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Ülkemizi temsil edeceği için kendisine başarılar diliyoruz. Bu sezon Süper Lig'de 14. müsabakasını yöneten Meler, Galatasaray'ın 5, Başakşehir'in 3 maçında düdük çaldı.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

VAR masasında da ise, Avrupa arenasında VAR ve AVAR olarak görev yapan Abdulkadir Bitigen oturdu.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

MAÇTA UMARSIZ BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ

Halil Umut Meler maçta bazı sarı kart ve faul hataları yaptı. Özellikle ceza sahası içerisindeki kritik pozisyonlarda 'yer almada' sorun yaşadı.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Bu pozisyonlarda görüş açısı sıfır olan açılara giderek pozisyonları görememesinin sebebi bizzat kendisi oldu.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Sanırım, "Bu maçtan sonra nasıl olsa sezon sonuna kadar Türkiye'de görev almayacağım" düşüncesiyle umarsız bir görüntü çizdi.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Sezonun geneline baktığımızda, maç içerisindeki spesifik ve majör kararlarda VAR yardımı ile pozisyonu değerlendiren hakemler arasında ilk sırayı Meler alır.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Galatasaray-Başakşehir maçındaki pozisyonlara gelince...

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

DUARTE'NİN ICARDI'YE HAREKETİ PENALTIYDI

DAKİKA 42: Başakşehirli Duarte'nin kayarak geldiği pozsiyonda kontrolsüz hareketinin devamında Icardi'ye yaptığı müdahale penaltıyı gerektiriyordu.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Burada kesinlikle VAR hakeminin Meler'i çağırıp pozisyonu monitörden izletmesi gerekirdi. Ama bundan önce Meler'in pozisyonu görmesi ve görebilmesi için de yer alma açısını ve pozisyona yakınlığını bu seviyedeki bir FIFA hakeminden beklenen şekilde ayarlamalıydı.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

DENİZ'İN KOLU DOĞAL KONUMDA DEĞİLDİ

DAKİKA 45+5: Sergio Oliveira'nın ortasında Deniz'in doğal konumda olmayan eline gelen topta, yine orta anında hareketlenen ve bundan dolayı pozisyonu göremeyen Meler, VAR'a giderek karar verebildi.

Galatasaray - Başakşehir maçında Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Buradaki asıl soru işareti, VAR'ın bu pozisyonu Meler'e sadece fotoğraf olarak göstermesi ve akan oyunu monitöre getirmemesi idi.

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