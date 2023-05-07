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G.Saray'a yakın

Ianis Hagi yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine girdi. İskoç basını, Rangers'in 24 yaşındaki orta sahayı satma kararı aldığını yazdı. Gheorghe Hagi’nin bir dönem Galatasaray’da forma giymesi ve kulüp ile olan ilişkisi sebebiyle oyuncunun sarı kırmızlı takımı tercih edebileceği belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
G.Saray'a yakın

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için görüşmeler yapıyor. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi de Cimbom'un gündeminde yeniden ön sıralara çıktı. Rangers'ta iyi başlayan ve etkili bir performans ortaya koyan Ianis Hagi yaşadığı sakatlık sonrası gözden düştü. İskoç basınında yer alan habere göre; Rangers, 24 yaşındaki Rumen oyuncunun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu düşündüğü için oyuncuyu satmaya karar verdi.

İSPANYOL TAKIMLARI DA PEŞİNDE

Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği yazılırken Hagi'yi isteyen birden fazla Avrupa kulübünün olduğu kaydedildi. Babası Gheorghe Hagi'nin bir dönem Galatasaray'da forma giymesi ve kulüp ile olan ilişkisi sebebiyle oyuncunun sarı-kırmızlı takımı tercih edebileceği belirtiliyor. İspanya'dan Celta Vigo ve Sevilla'nın da 24 yaşındaki 10 numara ile ilgilendiği ifade edildi. Yeniden aranan isim haline gelen genç Hagi transferiyle ilgili olarak, "Menajerimle sürekli iletişim halindeydim. Benim için neyin en iyisi olduğunu görmek ve aynı zamanda kazanmak istiyoruz. Gelen teklifleri değerlendireceğiz" diye konuştu.

SIFIRDAN BAŞLADIM

Sıkıntılı bir sakatlık dönemi geçirdiğini ifade eden Ianis Hagi, "Sakatlıklar dürüst olmak gerekirse gerçekten zor. Çok fazla duygu yaşıyorsunuz ve bir kez geri döndüğünüzde, çoğu oyuncu sezonun zirvesinde oluyor. Temel olarak sıfırdan başladım ve bu benim sezon öncesi dönemimin başlangıcı" dedi. Genç yıldız şöyle devam etti: Kendimi sınırlara, olmak istediğim yere zorlamaya çalışıyorum. Dakikalarımı artırıyorum. Ama futbolumdan giderek daha fazla keyif alıyormuşum gibi hissediyorum.

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