Onyekuru’dan Galatasaray sinyali!

Üç farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Her fırsatta Cimbom'a olan sevgisini gösteren Nijeryalı yıldız, dün kişisel sosyal medya hesabından önce sarı-kırmızılıların performans antrenörü Yasin Küçük'ün fotoğrafını paylaştı. Daha sonra üzerinde Galatasaray montu bulunan bir fotoğraf attı. Arka arkaya yapılan ve sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni alan bu paylaşımların ardından sosyal medyada 'Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'a mı dönüyor?' sorusu gündeme geldi.