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Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Adana Demirspor'un Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım soru işaretlerine yol açtı. Onyekuru'nun paylaşımı "Galatasaray'a geri mi dönüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 09:51
Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

2018-19 sezonunda Galatasaray'a Everton'dan kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, ligde attığı 14 golle sarı-kırmızılıların lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

Onyekuru, daha sonra sarı-kırmızılılarda 2019-20 ve 2020-21'de yarımşar sezon olmak üzere iki dönem daha kiralık olarak forma giymişti.

Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

2021-22 sezonunun başında Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezonun başında yeniden Türkiye'ye döndü.

Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

Yunan ekibinden Adana Demirspor'a kiralanan Onyekuru, mavi-şimşeklerde oynadığı 27 maçta 7 gol kaydederek başarılı bir grafik sergiledi.

Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

Ancak 25 yaşındaki futbolcunun adı halen Galatasaray'la anılmaya devam ediyor.

Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

Geçtiğimiz haftalarda eski takımına karşı oynayan Onyekuru'nun, maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler sergilemesi dikkat çekmişti.

Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, maç sonrası "Onyekuru, soyunma odasında fırçayı yedi. Arkadaşların bu kadar emek vermişken, o hareketleri yapamazsın. Sen, Adana Demirspor'un ekmeğini yiyen birisin. Bu hareketler olmaz!" açıklamasını yapmıştı.

Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

Nijeryalı yıldızın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Onyekuru'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a göz kırptı!

Onyekuru'nun Snapchat hesabı üzerinden Galatasaray montlu fotoğrafını paylaşması kafaları karıştırdı.

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