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Aslan eriyor

Derbide Beşiktaş’a yenilmekten kurtulamayan G.Saray iki haftada 5 puandan oldu. Takipçisi F.Bahçe ile puan farkı 3’e inen Cimbom liderlik koltuğunu tehlikeye attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Aslan eriyor

Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik puanlar kaybederek taraftarını üzdü. Geçen hafta Karagümrük ile berabere kalıp 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, kritik Beşiktaş derbisinde de sahadan yenilgiyle ayrılıp yarışta ağır bir yara daha aldı. İki haftada 5 puan kaybeden Cimbom, Vodafone Park'taki şanssızlığını da kıramadı. 2016 yılında açılan Beşiktaş'ın stadında 7'nci kez sahne alan sarı-kırmızılılar, 6'ncı kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İlk yarıdaki maçı 2-1 alan Cimbom, 3-1'lik skorla olasi bir ikili averajı da kaybetti.

PUANLAR HAFTAYA EŞİTLENEBİLİR

Ligdeki 14 maçlık galibiyet serisini Konya önünde yitiren, sonrasında da dört galibiyet alan Galatasaray son iki maçtaki kayıplarla rakibi Fenerbahçe'ye de önemli bir fırsat verdi. Puan farkı 3'e düştü ve sarı-lacivertliler, haftaya Cimbom'dan önce oynayacağı için aylar sonra rakibini puan olarak yakalama fırsatını ele geçirdi. 6 hafta öncesine kadar Fenerbahçe ile olan 9 puanlık fark 3'e indi. Aynı dönemde 11 puan geride olan Beşiktaş ise dünkü derbiyi kazanarak puan farkını 5'e indirdi ve son 6 haftaya iddialı bir şekilde girdi.

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