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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncu tercihi yorumu! "Rashica'yı oynatma sebebim."

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 18:33 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 18:36
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncu tercihi yorumu! "Rashica'yı oynatma sebebim."

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi ise Galatasaray'da Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"Çok önemli bir derbi. Bunun heyecanı var. Çok güzel bir zemin. Güzel bir stat. Güzel bir atmosfer. Kendi sahamız olmasa bile bu tür atmosferler bizim gibi takımları motive eder. İki takım da formda. Kazanmak için buradayız.

Kenar ortalarını iyi kullanan iki ekip karşı karşıya. Cenk ve Aboubakar'a sahipler ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. İyi çalıştık, rakibimizi tanıyoruz.

Önceki maçlara bakarsak Barış Alper'i düşündüler ama Rashica formda ve hücum hattımız iyi işliyor. Sam Adekugbe oynuyor, Kazımcan ve Dubois var. Türk oyuncu statüsünden dolayı Sam'i tercih ettik. Diğer oyuncularımız da hazır."

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