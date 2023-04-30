TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen sarı-kırmızılılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Yönetim, 2022/2023 sezonunun sonuna yaklaşılırken gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, bu sezon en çok konuşulan takımlarından biri oldu.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefleyen Cimbom, birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı.
Yıldız transferleriyle büyük yankı uyandıran Galatasaray, gelecek transfer döneminde de aynı stratejiyi uygulayacak.
Sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan Aslan, bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da birçok dünya yıldızını renklerine bağlamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
PAULO DYBALA GÜNDEMDE
Galatasaray'ın yeni transfer hedefinin Paulo Dybala olduğu öğrenildi.
İtalyan basını, Aslan'ın Nicolo Zaniolo'dan sonra yine bir başka Romalı yıldız ile ilgilendiğini duyurdu.
Çizme basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde, 29 yaşındaki Arjantinli için Galatasaray ile birlikte pek çok kulübün ilgisi olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE ORTAYA ÇIKTI
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sezon başında Roma'ya bonservissiz şekilde katılan Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı.
Arjantinli yıldızın sözleşmesinde "İtalyan kulüplerine 20 milyon Euro, İtalya dışındaki kulüplere ise 12 milyon Euro karşılığında serbest kalır." maddesi olduğu ifade edildi.
Bu madde sayesinde Paulo Dybala için yaza kadar yeni teklifler olabileceği de belirtilirken, Galatasaray'ın aynı Zaniolo'da olduğu gibi bir sürprize imza atabileceği vurgulandı.
Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 34 maça çıktı.
Arjantinli golcü, 16 gol ve 8 asistlik performansıyla 24 gole doğrudan etki etti.
Dybala'nın Roma ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.