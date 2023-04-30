Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olan Galatasaray, gelecek sezon için de büyük oynuyor. Icardi, Zaniolo, Mertens, Mata ve Torreira transferleriyle çok konuşulan sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 13:06
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen sarı-kırmızılılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Yönetim, 2022/2023 sezonunun sonuna yaklaşılırken gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, bu sezon en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefleyen Cimbom, birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Galatasaray özellikle Icardi, Zaniolo, Mertens, Oliveira ve Mata takviyeleriyle adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Yıldız transferleriyle büyük yankı uyandıran Galatasaray, gelecek transfer döneminde de aynı stratejiyi uygulayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan Aslan, bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da birçok dünya yıldızını renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

PAULO DYBALA GÜNDEMDE

Galatasaray'ın yeni transfer hedefinin Paulo Dybala olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

İtalyan basını, Aslan'ın Nicolo Zaniolo'dan sonra yine bir başka Romalı yıldız ile ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Çizme basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde, 29 yaşındaki Arjantinli için Galatasaray ile birlikte pek çok kulübün ilgisi olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE ORTAYA ÇIKTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sezon başında Roma'ya bonservissiz şekilde katılan Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Arjantinli yıldızın sözleşmesinde "İtalyan kulüplerine 20 milyon Euro, İtalya dışındaki kulüplere ise 12 milyon Euro karşılığında serbest kalır." maddesi olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Bu madde sayesinde Paulo Dybala için yaza kadar yeni teklifler olabileceği de belirtilirken, Galatasaray'ın aynı Zaniolo'da olduğu gibi bir sürprize imza atabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 34 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Arjantinli golcü, 16 gol ve 8 asistlik performansıyla 24 gole doğrudan etki etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak

Dybala'nın Roma ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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