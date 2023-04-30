İlk peşinde

Nefesler tutuldu. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken lider Galatasaray bugün Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Ali Şansalan yönetecek. Geçen hafta Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak taraftarlarını üzen Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bugün Beşiktaş derbisini kazanıp hem galibiyetlerine dönmek hem de ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

6 MAÇIN 5'İNDE MAĞLUP OLDU

Ancak sarı-kırmızılı ekibin, bugüne kadar Vodafone Park'ta aldığı sonuçlar pek de iç açıcı değil... 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan G.Saray'da Okan Buruk ve öğrencileri Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor. Cimbom, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. Şimdi rövanşı da alarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

CİMBOM PARLIYOR

Galatasaray oynadığı son 4 maçta hücumda ve savunmada başarılı bir performans sergiledi. 3 maçı kazanan, 1 maçtan beraberlikle ayrılan Aslan tam 15 gol kaydetti. Kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

70 PUANI VAR

Galatasaray, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

67 KEZ SEVİNDİ

Bu sezon müthiş bir çıkışa imza atan Galatasaray bu sezon kaydettiği 67 golle de ligde Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.