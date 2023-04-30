Yusuf Günay: Kibir körlük getirir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına bir yanıt da TFF Başkan Vekili Yusuf Günay'dan geldi. Günay, "Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak, Sayın Koç'un söz ettiği, 'eski bir bürokrat' unvanını taşımaktan, onur ve gurur duyuyorum. Sayın Koç, bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse, yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır. Kibir, zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak; iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir" ifadelerini kullandı.