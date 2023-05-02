Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda L'Equipe'e yaptığı açıklamada "Türkiye'de iniş ve çıkışı çok net yaşadım ama artık istikrarlıyım. Sanırım artık bir adım atmanın zamanı geldi ama neler olacağını görmek için sezon sonunun gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.