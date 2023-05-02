Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Süper Lig'de son 2 maçından puan kaybıyla ayrılarak zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de son 2 maçından puan kaybıyla ayrılarak zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlamıştı.
Ara transfer döneminde de hız kesmeyen Aslan, bir başka dünya yıldızı Nicolo Zaniolo'yu da kadrosuna katmıştı.
Ligde bitime sayılı haftalar kala liderliğini sürdüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.
Arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, tıpkı sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri sağ bek transferi..
Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Sacha Boey, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılabilir.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda L'Equipe'e yaptığı açıklamada "Türkiye'de iniş ve çıkışı çok net yaşadım ama artık istikrarlıyım. Sanırım artık bir adım atmanın zamanı geldi ama neler olacağını görmek için sezon sonunun gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.
Sarı-kırmızılılar, adı Avrupa'nın önde gelen birçok kulübüyle anılan Boey'un alternatifini Almanya'da buldu.
BOEY'UN YERİNE MAZRAOUI
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'in Faslı sağ beki Noussair Mazraoui'yi listesine aldı.
TEKLİF SEZON SONUNDA
Sarı-kırmızılı yönetimin Mazraoui cephesiyle henüz temas kurmadığı ancak yaz transfer döneminde Bayern Münih'e bir teklif yapacağı belirtildi.
JUVENTUS DA İSTİYOR
Öte yandan haberde 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Juventus'un da ilgilendiği aktarıldı.
NOUSSAIR MAZRAOUI KİMDİR?
Noussair Mazraoui, 14 Kasım 1997 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Futbola AVV Alphen altyapısında başlayan Faslı futbolcu, Alphense Boys ve Ajax altyapılarında da forma giydi.
Faslı yıldız, 2018 yılında Ajax'ta A takıma yükseldi.
Hollanda ekibinde yaklaşık 4.5 sezon geçiren Mazraoui, sezon sonunda bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer oldu.
Bu sezon Alman ekibiyle 22 maça çıkan Faslı sağ bek, 3 asist kaydetti.
Fas Milli Takımı'nın da formasını terleten Mazraoui, milli formayla çıktığı 20 maçta 2 gol attı.
Noussair Mazraoui'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.