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Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunda yaptığı transferlerle dünya çapında gündem olan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemine yoğunlaşacak olan sarı-kırmızılılar, tıpkı sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Alman devi Bayern Münih'in yıldız futbolcusunu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 16:44 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 16:48
Mert Kılıç
Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Süper Lig'de son 2 maçından puan kaybıyla ayrılarak zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlamıştı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Cimbom ara transfer döneminde Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi yıldız futbolcularla sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Ara transfer döneminde de hız kesmeyen Aslan, bir başka dünya yıldızı Nicolo Zaniolo'yu da kadrosuna katmıştı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Ligde bitime sayılı haftalar kala liderliğini sürdüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, tıpkı sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım kurmayı hedefliyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri sağ bek transferi..

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Sacha Boey, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılabilir.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda L'Equipe'e yaptığı açıklamada "Türkiye'de iniş ve çıkışı çok net yaşadım ama artık istikrarlıyım. Sanırım artık bir adım atmanın zamanı geldi ama neler olacağını görmek için sezon sonunun gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, adı Avrupa'nın önde gelen birçok kulübüyle anılan Boey'un alternatifini Almanya'da buldu.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

BOEY'UN YERİNE MAZRAOUI

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'in Faslı sağ beki Noussair Mazraoui'yi listesine aldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

TEKLİF SEZON SONUNDA

Sarı-kırmızılı yönetimin Mazraoui cephesiyle henüz temas kurmadığı ancak yaz transfer döneminde Bayern Münih'e bir teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

JUVENTUS DA İSTİYOR

Öte yandan haberde 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Juventus'un da ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

NOUSSAIR MAZRAOUI KİMDİR?

Noussair Mazraoui, 14 Kasım 1997 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Futbola AVV Alphen altyapısında başlayan Faslı futbolcu, Alphense Boys ve Ajax altyapılarında da forma giydi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Faslı yıldız, 2018 yılında Ajax'ta A takıma yükseldi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Hollanda ekibinde yaklaşık 4.5 sezon geçiren Mazraoui, sezon sonunda bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer oldu.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Bu sezon Alman ekibiyle 22 maça çıkan Faslı sağ bek, 3 asist kaydetti.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Fas Milli Takımı'nın da formasını terleten Mazraoui, milli formayla çıktığı 20 maçta 2 gol attı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Noussair Mazraoui'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Bayern Münih'in yıldızı Aslan olacak

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.

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