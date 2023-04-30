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Galatasaray'ın eski yıldızlarından derbi mesajı

Galatasaray'da geçmiş dönemde forma giyen futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi eski takımlarına destek mesajlarında bulundu. Sarı-kırmızılıların eski yıldızları derbi için başarılar dilerken, şampiyonluk mesajı da verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 16:09
Galatasaray'ın eski yıldızlarından derbi mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray'a eski yıldızlarından destek mesajları geldi.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Hasan Kabze, Andres Fleurquin, Harry Kewell, Cassio Lincoln, Johan Elmander, Felipe Melo ve Wesley Sneijder, Beşiktaş derbisi için mesajlarını paylaştı.

Söz konusu mesajların yer aldığı video, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından "Beşiktaş maçı öncesi iz bırakanlardan mesaj var..." notuyla yayınlandı.

İşte o paylaşım:

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