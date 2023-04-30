Galatasaray'ın eski yıldızlarından derbi mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray'a eski yıldızlarından destek mesajları geldi.
Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Hasan Kabze, Andres Fleurquin, Harry Kewell, Cassio Lincoln, Johan Elmander, Felipe Melo ve Wesley Sneijder, Beşiktaş derbisi için mesajlarını paylaştı.
Söz konusu mesajların yer aldığı video, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından "Beşiktaş maçı öncesi iz bırakanlardan mesaj var..." notuyla yayınlandı.
İşte o paylaşım:
💬 Beşiktaş maçı öncesi iz bırakanlardan mesaj var... #BJKvGS pic.twitter.com/wTMYl5x0Yx— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 30, 2023