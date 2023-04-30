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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi, gündem olmaya devam ediyor. Yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 17:00
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, sezon başında birçok dünya yıldızını renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Transferleriyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Cimbom, Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu karşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Galatasaray formasıyla başarılı bir oyun sergileyen Icardi, bu sezon çıktığı 20 maçta 14 gol ve 8 asistlik performansıyla 22 gole direkt katkıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Yönetimin de kadroda tutmak istediği Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" diyerek Galatasaray'da kalmak istediğini belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi ile devam etmek istediklerini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Adı Avrupa devleriyle anılan Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez, Arjantinli golcüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

"ICARDI BENİMLE AYNI MASAYA OTURAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Wanda Nara ve oğulları Valentino, Constantino ve Benedicto ile buluşan Lopez, "Çocuklarımız Arjantin'de olduğu için birlikte yemekte buluştuk.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Icardi, Wanda ve kızlarıyla birlikte yemeğe çıkabilir ancak benimle aynı masaya oturamaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"

Biz her zaman çocuklarımıza öncelik veriyoruz ve iyi ebeveynler olarak onların mutlu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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