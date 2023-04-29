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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Lider Galatasaray, en yakın takibi Fenerbahçe ile puan farkını açarak işini erken bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise puan farkını azaltıp öne geçme peşinde. Son haftalara girildikçe heyecan düzeyi artıyor. Şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye o alanda fark attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 15:22
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Lider durumda olan Galatasaray, şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Sarı-kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Son haftalarda alınacak sonuçlar şampiyonluk için kritik önem taşıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

İki takım da bu sezon gol yollarında iyi bir grafik sergiliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Fenerbahçe attığı 72 golle bu alanda birinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Galatasaray'ın ise ligde attığı 67 golle Fenerbahçe'yi takip ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Attığı golde Fenerbahçe'nin gerisinde olan sarı-kırmızılılar, gol fırsatı yaratmada ise rakibine fark attı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

297 kez fırsat üreten Galatasaray, bu alanda açık ara zirveye çıktı.

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