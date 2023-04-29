Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor.
Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor.
Lider durumda olan Galatasaray, şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.
Sarı-kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor.
Son haftalarda alınacak sonuçlar şampiyonluk için kritik önem taşıyor.
İki takım da bu sezon gol yollarında iyi bir grafik sergiliyor.
Fenerbahçe attığı 72 golle bu alanda birinci sırada bulunuyor.
Galatasaray'ın ise ligde attığı 67 golle Fenerbahçe'yi takip ediyor.
Attığı golde Fenerbahçe'nin gerisinde olan sarı-kırmızılılar, gol fırsatı yaratmada ise rakibine fark attı.
297 kez fırsat üreten Galatasaray, bu alanda açık ara zirveye çıktı.
Üretkenlikte Fenerbahçe (257) ve Beşiktaş (218) takip ediyor.