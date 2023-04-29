Beşiktaş Galatasaray derbisinde Mert Günok'a güveniyor!

Beşiktaş, Mert'in kaleyi koruduğu lig maçlarında 12 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, tecrübeli file bekçisinin görev yaptığı 7 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 11 maçta ağlarında 14 gol gördü.