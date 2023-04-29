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Beşiktaş Galatasaray derbisinde Mert Günok'a güveniyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş kritik derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçta gözler Mert Günok'un performansında olacak. Siyah-beyazlı camia, tecrübeli eldivene güveniyor. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 11:41
Beşiktaş Galatasaray derbisinde Mert Günok'a güveniyor!

Beşiktaş'ta gözler yarın akşam oynanacak derbiye çevrilirken, siyah-beyazlıların bu zorlu mücadelede en güvendiği isimlerin başında kaleci Mert Günok geliyor.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde Mert Günok'a güveniyor!

Bu sezon 3 farklı file bekçisinin görev yaptığı Beşiktaş'ta, Mert Günok, 18 maçla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en fazla giyen kaleci oldu.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde Mert Günok'a güveniyor!

Beşiktaş, Mert'in kaleyi koruduğu lig maçlarında 12 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, tecrübeli file bekçisinin görev yaptığı 7 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 11 maçta ağlarında 14 gol gördü.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde Mert Günok'a güveniyor!

Siyah-beyazlıların kalesinde gördüğü diğer 14 golün 11'ini Ersin Destanoğlu, 3'ünü Emre Bilgin yedi. Ersin ile Beşiktaş 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde Mert Günok'a güveniyor!

Emre'nin kalede olduğu 2 lig müsabakasında ise birer galibiyet ve mağlubiyet alındı.

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