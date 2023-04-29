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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Sizin adınıza utanıyoruz"

Süper Lig devlerinden Galatasaray son olarak Fenerbahçe hakkında sert bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 18:42
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Sizin adınıza utanıyoruz"

Süper Lig devlerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sert tartışmalar devam ediyor. Son olarak ise Galatasaray'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsa gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftrira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerler yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünde, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz.
Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü

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