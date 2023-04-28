Haberler Galatasaray Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Ali Şansalan krizi

Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Ali Şansalan krizi

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kritik maç öncesi karşılaşmayı yönetecek olan Ali Şansalan ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi oturdu. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasında yaşanan tartışmalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hakem krizi!

Süper Lig'in kaderini belirleyecek GalatasarayBeşiktaş derbisi öncesinde ortalık toz duman...




Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hakem krizi!

Her şey Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşmeyle başladı. Bu ziyaret sosyal medyada ciddi şekilde tartışma konusu olurken sarı-kırmızılı taraftarlar kritik karşılaşma öncesi gerçekleşen görüşmeye tepki gösterdi.

Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hakem krizi!

Pazar akşamı oynanacak maçı hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Beşiktaş'ın "Şansalan'ın derbiyi yönetmesini istediği" şeklindeki iddialar tepkileri artırdı.

Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hakem krizi!

ZİYARETİN AMACINI SORDU

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Özbek'in, Koç'un 2.5 saat süren ziyaretinden rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği için Riva'ya gittiği ifade edildi.

Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hakem krizi!

Ayrıca Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanmasının da Galatasaray'da rahatsızlık yarattığı ve Riva'daki buluşmanın en önemli gündem maddelerinden birinin de bu olduğu iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen ziyaretlerle ile ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DİĞER
Asmalı Konak'ın aşıkları Salih ile Zeynep'i bir de şimdi görün! "Biz de bir zamanlar gençtik"
İkinci yarı başladı: Ünlü futbolcu Çağlar Söyüncü fenomen Serra Pakdemir'in kalbine ikinci kez gol attı!
Fenerbahçe'de yönetim ikiye bölündü!
Okan Buruk işini sağlama alıyor! 3 farklı 11
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Genç yıldız G.Saray'a önerildi!
Okan Buruk işini sağlama alıyor! 3 farklı 11
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
30. Dönem POMEM başvuru şartları neler?
REFAH PAYI MÜJDESİ! 7500 liranın üzerinde alan emekliye iyi haber
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla son dakikada güldü! Sevilla son dakikada güldü! 00:56
Sevilla son dakikada güldü! Sevilla son dakikada güldü! 00:55
Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! 00:45
Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! 00:45
Bournemouth Tavernier ile güldü! Bournemouth Tavernier ile güldü! 23:42
Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! 23:51
Daha Eski
Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! 00:04
Bournemouth Tavernier ile güldü! Bournemouth Tavernier ile güldü! 00:08
Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! 00:08
Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! 00:08
Tottenham ile ManU puanları paylaştı! Tottenham ile ManU puanları paylaştı! 00:08
Tottenham ile ManU puanları paylaştı! Tottenham ile ManU puanları paylaştı! 00:10