Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Ali Şansalan krizi

Süper Lig'in kaderini belirleyecek GalatasarayBeşiktaş derbisi öncesinde ortalık toz duman...
Süper Lig'in kaderini belirleyecek GalatasarayBeşiktaş derbisi öncesinde ortalık toz duman...
Her şey Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşmeyle başladı. Bu ziyaret sosyal medyada ciddi şekilde tartışma konusu olurken sarı-kırmızılı taraftarlar kritik karşılaşma öncesi gerçekleşen görüşmeye tepki gösterdi.
Pazar akşamı oynanacak maçı hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Beşiktaş'ın "Şansalan'ın derbiyi yönetmesini istediği" şeklindeki iddialar tepkileri artırdı.