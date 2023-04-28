Ortam gerildi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Ali Şansalan krizi

Ayrıca Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanmasının da Galatasaray'da rahatsızlık yarattığı ve Riva'daki buluşmanın en önemli gündem maddelerinden birinin de bu olduğu iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen ziyaretlerle ile ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.