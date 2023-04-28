Haberler Galatasaray Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 2 takımında kazanmak için sahaya çıkacağı dev derbide galibiyet planları ortaya çıktı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ - GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:59
Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

Dev derbide en çok merak edilen konu ise Şenol Güneş ile Okan Buruk'un planları. İki çalıştırıcının derbi hakkındaki planları.

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

TECRÜBE ABİDESİ GÜNEŞ

Müthiş tecrübesiyle çalıştırdığı takımları bu tür büyük maçlara çok iyi hazırlayan Güneş, derbide erken gol bulup psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi planlıyor.

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

ÜÇ PUANA MECBURUZ

Beşiktaş, G.Saray'ı yenerek son 9 maçta 8'inci galibiyetini almak istiyor. Şenol Güneş de futbolculara "İddiamızı sürdürmek için üç puana mecburuz" dedi.

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

GOLCÜLERE 'VUR' EMRİ

Şenol hoca gol silahları Aboubakar ve Cenk Tosun'a "şut" emri verdi. Redmond ve Salih de sık sık kaleyi yoklayacak.

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

BURUK'TAN SIKI ÖNLEM

Okan Buruk öncelikle Aboubakar, Cenk ve Redmond üçlüsünü durdurma planları yapıyor. Bu amaçla Adekugbe'yi kulübeye çekip Dubois'i oynatacak.

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

KOZLAR ICARDI VE KEREM

G.Saray, derbide İcardi ve Kerem'in hücum gücüne güveniyor. Buruk'un özel ilgilendiği iki futbolcu G.Saray'ın attığı 67 golün 34'üne katkı yaptı.

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

ASLAN FAVORİ GÖSTERİLDİ

Dev maçın iddaa oranları belli oldu. Beşiktaş'ın galibiyetine 2.48, G.Saray'ınkine 2.37 oran belirlendi.

Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

GÜNEŞ DERBİ USTASI

Şenol Güneş kariyerinde 22 derbide 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü. G.Saray'a karşı ise 10 maça çıkıp 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

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