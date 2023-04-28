Güneş emri verdi Buruk önlem aldı! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbi planı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
Dev derbide en çok merak edilen konu ise Şenol Güneş ile Okan Buruk'un planları. İki çalıştırıcının derbi hakkındaki planları.
TECRÜBE ABİDESİ GÜNEŞ
Müthiş tecrübesiyle çalıştırdığı takımları bu tür büyük maçlara çok iyi hazırlayan Güneş, derbide erken gol bulup psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi planlıyor.
ÜÇ PUANA MECBURUZ
Beşiktaş, G.Saray'ı yenerek son 9 maçta 8'inci galibiyetini almak istiyor. Şenol Güneş de futbolculara "İddiamızı sürdürmek için üç puana mecburuz" dedi.
GOLCÜLERE 'VUR' EMRİ
Şenol hoca gol silahları Aboubakar ve Cenk Tosun'a "şut" emri verdi. Redmond ve Salih de sık sık kaleyi yoklayacak.
BURUK'TAN SIKI ÖNLEM
Okan Buruk öncelikle Aboubakar, Cenk ve Redmond üçlüsünü durdurma planları yapıyor. Bu amaçla Adekugbe'yi kulübeye çekip Dubois'i oynatacak.
KOZLAR ICARDI VE KEREM
G.Saray, derbide İcardi ve Kerem'in hücum gücüne güveniyor. Buruk'un özel ilgilendiği iki futbolcu G.Saray'ın attığı 67 golün 34'üne katkı yaptı.
ASLAN FAVORİ GÖSTERİLDİ
Dev maçın iddaa oranları belli oldu. Beşiktaş'ın galibiyetine 2.48, G.Saray'ınkine 2.37 oran belirlendi.
GÜNEŞ DERBİ USTASI
Şenol Güneş kariyerinde 22 derbide 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü. G.Saray'a karşı ise 10 maça çıkıp 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü.
BURUK HİÇ YENİLMEDİ
Okan Buruk'un derbilerde yenilgisi yok. Buruk Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon'u mağlup eti. Ayrıca Trabzon'la deplasmanda berabere kaldı.