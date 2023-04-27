Taraftara açık idman iptal

Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasara y'da flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce NEF Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarlara açık antrenman yapmayı planlayan Galatasaray'da bu antrenman iptal edildi. Bu durum taraftarlarda hayal kırıklığı yaratırken sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

MORALLER YERİNDE

Fatih Karamgümrük beraberliği ve Bafetimbi Gomis krizi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray'da artık moraller yerinde... Gomis'in özür dilemesi ve affedilmesinin ardından takım içinde birlik beraberlik yeniden sağlandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin İstanbulspor'la berabere kalması ve 6 puanlık farkın korunması da moralleri yükselten diğer etken oldu. Dün Beşiktaş karşılaşması hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yüzlerin gülmesi dikkat çekiciydi.