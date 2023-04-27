Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, derbiyi kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev maça sayılı günler kala sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Buruk, geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında yedek kulübesinde başlayan Mauro Icardi ve İstanbul ekibiyle oynanan maça ilk 11'de çıkan Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:11
Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

Kritik maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu merak konusu oldu.

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

Ligin 30. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldız, ikinci yarı öncesi tedbir amaçlı oyundan alınmıştı.

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

Icardi, 31. haftada Fatih Karagümrük ile oynanan maça kulübede başlamış ve ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

Teknik direktör Okan Buruk, kritik derbi öncesi 30 yaşındaki golcüyle ilgili kararını verdi.

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

ICARDI 11'E, ZANIOLO KULÜBEYE

Buruk, sakatlığını tamamen atlatan Mauro Icardi'ye Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev verecek.

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

BOEY

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

ADEKUGBE

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

OLIVEIRA

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

RASHICA

Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Torreira'nın alternatifi hazır
Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma!
DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
💰1 DOLAR KAÇ TL?
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı O teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı 16:22
Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar… Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar… 16:21
Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i 16:11
Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta? 15:00
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi 15:10
Getafe'de Flores dönemi sona erdi Getafe'de Flores dönemi sona erdi 15:13
Daha Eski
G.Saray'da Torreira'nın alternatifi hazır G.Saray'da Torreira'nın alternatifi hazır 15:18
Fenerbahçe'den açıklama Fenerbahçe'den açıklama 15:19
Fiorentina - Cremonese maçı saat kaçta? Fiorentina - Cremonese maçı saat kaçta? 15:58
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi eksik yok Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi eksik yok 13:14
Derbinin oranları açıklandı! Favori... Derbinin oranları açıklandı! Favori... 13:34
"Yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmiyorum" "Yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmiyorum" 13:57