Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, iki farklı geriye düştüğü maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Galatasaray'ın golleri 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+1. dakikada Sergio Oliveira (p) ve 80. dakikada Sacha Boey kaydetti.
Konuk takımın golleriyse 18. dakikada Mbaye Diagne ve 26 ile 30. dakikalarda Fabio Borini kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 70'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 11. beraberliğini alan Fatih Karagümrük ise puanını 41'e yükseltti.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük beraberliği sonrası gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta ezeli rakibine konuk olacak.
Cimbom, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini perçinlemek istiyor.
Galatasaray, Karagümrük ile berabere kaldığı haftada takipçisi Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a takılmasıyla 6 puanlık farkı korudu.
Gomis krizini bir günde çözen sarı-kırmızılı kulüp, moralli şekilde Beşiktaş derbisini beklemeye başladı.
10 MİLYON TL PRİM ÖDENECEK
Sabah'ın haberine göre; yönetim cephesi ise dev müsabakaya özel 10 milyon TL prim belirledi.
Bu rakamı bu sezon sadece Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti için veren Galatasaraylı yetkililer, Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.