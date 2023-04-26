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Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da gözler derbiye çevrildi. Deplasmanda karşılaşacağı ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği aşmak isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim, galibiyet primini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 16:06
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Konuk takımın golleriyse 18. dakikada Mbaye Diagne ve 26 ile 30. dakikalarda Fabio Borini kaydetti.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Galatasaray bu sonuçla puanını 70'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Bu sezonki 11. beraberliğini alan Fatih Karagümrük ise puanını 41'e yükseltti.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Galatasaray'da Fatih Karagümrük beraberliği sonrası gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılar, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta ezeli rakibine konuk olacak.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Cimbom, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini perçinlemek istiyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Galatasaray, Karagümrük ile berabere kaldığı haftada takipçisi Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a takılmasıyla 6 puanlık farkı korudu.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

Gomis krizini bir günde çözen sarı-kırmızılı kulüp, moralli şekilde Beşiktaş derbisini beklemeye başladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için dev prim! İşte o rakam

10 MİLYON TL PRİM ÖDENECEK

Sabah'ın haberine göre; yönetim cephesi ise dev müsabakaya özel 10 milyon TL prim belirledi.

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