Gomis'e af çıktı

Sahasında Karagümrük'e 2 puan kaybederek büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray'da gündemin ana maddesi Bafetimbi Gomis krizi oldu. Alanya deplasmanında İcardi sakatlandıktan sonra oyuna Barış Alper'in girmesine bozulan Gomis, hocası Okan Buruk'la konuştu ve artık oynamak istemediğini söyledi. Fransız golcü, sırt ağrıları olduğunu söylese de Karagümrük maçında kendi isteğiyle kadroya alınmadı. 3-3 biten mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk, Gomis'le yaşadıkları diyaloğu kamuoyuna anlattı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEKTİ

Başkan Dursun Özbek, Buruk'a destek verdi. Dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Kadro dışı bırakılan futbolcu Florya'ya geldi ve hocası Okan Buruk'tan özür diledi. Karşılaşma öncesi duygusal bir davranışta bulunduğunu, hatalı olduğunu söyledi. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında Fransız yıldızın durumu bugün masaya yatırılacaktı. Gomis'in sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılması ve sözleşmesi bitene kadar A Takım'dan ayrı çalışması bekleniyordu. Hatta sözleşmesinin feshedilmesi gündemdeydi. Ancak Buruk, oyuncunun özrünü kabul etti, olay tatlıya bağlandı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ ATTI

Dursun Özbek ve Okan Buruk, Karagümrük karşılaşması sonrası Gomis'in tavrını eleştirirken Fransız oyuncuya sürpriz destek geldi. Buruk ve Özbek'in açıklamalarının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Gomis, "Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil" ifadesini kullandı. Gomis'in açıklamalarına Muslera, Kerem, Zaniolo'dan beğeni gelmesi 'takım içinde bölünme mi var' sorusunu akıllara getirdi.

TAKIMI SATMIŞ! NE DEDİLER?

ERMAN TOROĞLU: Bafetimbi Gomis, takımını bu dar alanda satmış. Valla kapıya koyarım. Olur mu öyle şey ya? Şurada 7-8 maç kalmış, yapılır mı? Olacak iş mi bu? Bu tip adamlar takımını satıyorlar!

LEVENT TÜZEMEN: Bafetimbi Gomis, kendini takımın önünde gören bir futbolcu. Ağzı iş yapıyor, ayağı iş yapmıyor.

SERKAN KORKMAZ: Bafetimbi Gomis'in maskesinin düştüğü akşam... Çok ayıp etti. Zaten durduk yere zam istediğin için Fatih Terim döneminde sıkıntılı ayrılmıştı, yine taraftara haksızlık yaptı. Bafetimbi Gomis'in Galatasaray Kulübü ile işinin bitmesi gerekiyor.

PERDE ARKASI: KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ

Cimbom'da yaşanan Gomis Krizi'nin perde arkasında yaşananlar madde madde şöyle:

Ara transfer döneminde Gomis'e Körfez ülkelerinden 1.5 yıllık ciddi bir teklif geldi.

Okan Buruk, net bir dille Gomis'e ihtiyacı olduğunu belirterek transfere izin vermedi.

Geçen sürede Gomis beklediği süreyi alamadı.

Alanya maçının devre arasında İcardi'nin yerine Barış Alper'in oyuna alınmasına sinirlenen Gomis, "Ben üçüncü tercih olamam" diyerek rest çekti.

"Artık oynamak istemiyorum" diyen Gomis, K.Gümrük maçının kadrosuna alınmadı.

Okan Buruk, Gomis'le yaşadığı diyaloğu medyaya açıkladı. Dursun Özbek'ten destek aldı.

Bafetimbi Gomis yaptığı hata nedeniyle özür diledi.

Başta Muslera ve Kerem olmak üzere futbolcular da yönetime "Gomis'in kalmasını istiyoruz diye görüş bildirdi.

Gomis, Erden Timur'dan bizzat özür diledi ve affedildi.

ÖZBEK: PATRON OKAN HOCADIR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gomis krizinde Okan Buruk'tan yana tavır aldı. Özbek maç sonrası, "Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Bütün profesyoneller Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan hoca. Bütün futbolcular saygı duymalı. Biz öyle bir takımız çünkü" diye konuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK UYARMIŞTI

Hayati Karagümrük maçında Galatasaray'ı yarı yolda bırakan Bafe Gomis için geçen sezon transfer edilirken eski Asbaşkan Abdurrahim Albayrak, dönemin Başkanı Burak Yılmaz'ı uyarmıştı. Elmas'la görüşen Albayrak, "Sakın o hatayı yapma... Gomis parayı sever, takımı da yarı yolda bırakır" demişti.

GOMİS'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Gomis, 22 Ocak 2018'de oynanan Kayseri maçına da sakat olduğu gerekçesiyle çıkmamıştı. Alacaklarını isteyen ve olumlu yanıt alamayan tecrübeli oyuncu, tepki olarak son 2 idmana katılmamış, maç kadrosunda da yer almamıştı. Bu durum, 'kasığına para sıkıştı' yorumlarına yol açmıştı. Gomis bununla sınırlı kalmamış, 29 gol attığı ve şampiyonlukla sona eren sezon sonunda ücretine zam talep edip kazan kaldırmıştı. Al Hilal'den gelen teklif üzerine de Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın ortak kararıyla yollar ayrılmıştı.

KÖŞE BAŞLARI

Bafetimbi Gomis, ilk olarak 1 Temmuz 2017 tarihinde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı.

Forma giydiği ilk sezonunda 29 gol atıp, şampiyonluğun mimarı oldu.

Gollerinin ardından yaptığı 'Aslan' yürüyüşü ve Aleyna Tilki'nin 'Sen olsaydın bari' şarkısıyla kalplerdeki yerini aldı

Israrlı zam talebi nedeniyle 23 Ağustos 2018'de Al Hilal'e satılmasına karar verildi.

Suudi takımı, Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

2 Şubat 2022 tarihinde bedelsiz yeniden Galatasaray'a katıldı.

Yarım sezon için 750 bin euro aldı. Bu sezon ise 1 milyon 750 bin kazanacak.

Geçen sezon 14 maçta 9 gollük performans sergildi.

Bu sezona da iyi başladı. İlk 6 maçta 4 kritik gol attı. Toplamda da 8 golü bulunuyor.

Oynadığı son 7 karşılaşmada az süreler almasının da etkisiyle gol atamadı.